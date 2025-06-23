Будет ли Иран отвечать на удар США?

Трамп в Путина влюблен, а Иран он ненавидит всю свою политическую карьеру.

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Али Хаменеи / Скриншот

Завтра нефть может стоить и 100, и 120.

Но я бы не начинал паниковать, потому что уже к пятнице она может стоить 60.

Потому что пока не очень просматривается, что Иран собирается отвечать кому-то кроме Израиля. Даже за американские удары прилетит по Израилю.

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Кстати, то же самое было бы с реакцией если бы США ударили по России.

Но Трамп в Путина влюблен, а Иран он ненавидит всю свою политическую карьеру. Да и даже гипотетический ответ России пугает больше.

А риторика про Ормузский пролив на фоне эффективности ударов по Ирану может оказаться либо блефом, либо прямо по канону самоубийством из-за страха смерти. Если они его все же заблокируют. Тогда Иран потеряет флот и КСИР предупреждает, что иранский флот не вывезет.

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Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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