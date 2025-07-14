Буданов без самоцензури

Продолжаю отслеживать ситуацию вокруг главы ГУР. Потому что и должность крайне важна, и личность Кирилла Буданова незаурядная.

https://opinions.glavred.info/budanov-bez-samocenzuri-10681043.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов / фото: Главред

По крайней мере, он постоянно позволяет себе больше, чем другие высокие должностные лица вокруг президента В. Зеленского.

Недавно распространялись слухи о его возможном увольнении. А сейчас он дал интервью Bloomberg, которое выходит за рамки общепринятого в нашей власти. Потому что там Буданов размышляет на темы войны и мира, международной поддержки Украины, желаемых реакций Запада, внутриполитических проблем Украины. Обычно об этом рассказывает Президент Украины или глава его офиса. Ну, еще министр иностранных дел, если офис позволит. А всем остальным - не позволяет.

А тут - главный разведчик и вдруг рассуждения по широкому кругу вопросов. Как по мне, это не просто желание высказать позицию и таким образом повлиять на ход событий. Это попытка продемонстрировать, что кроме назначенных спикеров, в Украине еще есть фигуры, которые имеют собственные мысли и не боятся их высказывать. И с этим следует считаться - как внутри, так и извне Украины.

видео дня

При этом Буданов совсем не похож на административного самоубийцу. Если он это делает, значит, знает, что ему можно. То есть, необъявленная, но хорошо ощутимая американская поддержка добавляет уверенности и решительности.

Чем дальше, тем больше Буданов становится похожим не только на военного - генерала, руководителя влиятельной и заметной структуры, но и на потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением.

При этом мы все понимаем, что главное позиционирование еще впереди.

Источник

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред