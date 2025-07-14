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Буданов без самоцензури

Александр Кочетков
14 июля 2025, 06:18
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Продолжаю отслеживать ситуацию вокруг главы ГУР. Потому что и должность крайне важна, и личность Кирилла Буданова незаурядная.
Буданов без самоцензури
Кирилл Буданов / фото: Главред

По крайней мере, он постоянно позволяет себе больше, чем другие высокие должностные лица вокруг президента В. Зеленского.

Недавно распространялись слухи о его возможном увольнении. А сейчас он дал интервью Bloomberg, которое выходит за рамки общепринятого в нашей власти. Потому что там Буданов размышляет на темы войны и мира, международной поддержки Украины, желаемых реакций Запада, внутриполитических проблем Украины. Обычно об этом рассказывает Президент Украины или глава его офиса. Ну, еще министр иностранных дел, если офис позволит. А всем остальным - не позволяет.

А тут - главный разведчик и вдруг рассуждения по широкому кругу вопросов. Как по мне, это не просто желание высказать позицию и таким образом повлиять на ход событий. Это попытка продемонстрировать, что кроме назначенных спикеров, в Украине еще есть фигуры, которые имеют собственные мысли и не боятся их высказывать. И с этим следует считаться - как внутри, так и извне Украины.

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При этом Буданов совсем не похож на административного самоубийцу. Если он это делает, значит, знает, что ему можно. То есть, необъявленная, но хорошо ощутимая американская поддержка добавляет уверенности и решительности.

Чем дальше, тем больше Буданов становится похожим не только на военного - генерала, руководителя влиятельной и заметной структуры, но и на потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением.

При этом мы все понимаем, что главное позиционирование еще впереди.

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О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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