Буданов без самоцензури

По крайней мере, он постоянно позволяет себе больше, чем другие высокие должностные лица вокруг президента В. Зеленского.
Недавно распространялись слухи о его возможном увольнении. А сейчас он дал интервью Bloomberg, которое выходит за рамки общепринятого в нашей власти. Потому что там Буданов размышляет на темы войны и мира, международной поддержки Украины, желаемых реакций Запада, внутриполитических проблем Украины. Обычно об этом рассказывает Президент Украины или глава его офиса. Ну, еще министр иностранных дел, если офис позволит. А всем остальным - не позволяет.
А тут - главный разведчик и вдруг рассуждения по широкому кругу вопросов. Как по мне, это не просто желание высказать позицию и таким образом повлиять на ход событий. Это попытка продемонстрировать, что кроме назначенных спикеров, в Украине еще есть фигуры, которые имеют собственные мысли и не боятся их высказывать. И с этим следует считаться - как внутри, так и извне Украины.
При этом Буданов совсем не похож на административного самоубийцу. Если он это делает, значит, знает, что ему можно. То есть, необъявленная, но хорошо ощутимая американская поддержка добавляет уверенности и решительности.
Чем дальше, тем больше Буданов становится похожим не только на военного - генерала, руководителя влиятельной и заметной структуры, но и на потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением.
При этом мы все понимаем, что главное позиционирование еще впереди.
О персоне: Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.
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