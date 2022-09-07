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Буча в российских городах весной 23-го

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

7 сентября 2022, 19:17

Через полгода, в начале весны, многотысячная толпа уголовников, вкусивших на войне крови, привыкших убивать, рванет в Россию.

Российские военные
В начале весны многотысячная толпа уголовников вернется в Россиию, говорит Эйдман / Reuters, Радио Свобода

Холодная весна 23-го?

Помните фильм "Холодное лето 53-го"?

В то лето выпущенные по бериевской амнистии уголовники жестоко терроризировали советских обывателей. Так вот, все это может показаться детской святочной историей по сравнению с тем, что ожидает Россию уже ближайшей весной.

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По сообщениям правозащитников, на войну в Украину по полугодовым контрактам планируется отправить десятки тысяч зеков. Набор уже идёт полным ходом.

Уголовник Пригожин лично ездит по зонам и агитирует других уголовников идти на войну. Берут всех. Недавно прогремела история о том, как Путин наградил посмертно убийцу пяти человек, погибшего на украинской войне, которому оставалось сидеть ещё лет десять.

Убийц, грабителей, насильников, маньяков-садистов по личному приказу сбрендившего диктатора незаконно выпускают из тюрем, выдают оружие и отправляют убивать украинцев.

Согласно действующему российскому законодательству, это особо опасное преступление, а все, кто принимает в нем участие: от руководителей ФСИН и конкретных колоний, до Пригожина и его безумного шефа - преступники.

Уголовников посылают на войну на полгода, после чего их должен помиловать президент. Вряд ли их обманут и отправят сидеть дальше, в этом случае другие зеки больше воевать не пойдут, а Путину нужно пушечное мясо.

Конечно, многих из них украинцы утилизируют на месте. Но в любом случае через полгода, в начале весны, многотысячная толпа уголовников, вкусивших на войне крови, привыкших убивать, рванет в Россию. С медальками на груди, чистыми паспортами и украденным на войне оружием, они гордо выйдут на улицы российских городов.

Как же тут не пощипать жирных "тыловых крыс", которые "со шмарами по кабакам гуляли, пока мы кровь проливали". А к бывшим зекам охотно присоединятся многие другие "добровольцы", у которых тогда же истекут полугодовые контракты. Представляю, какую они в российских городах Бучу устроят.

война в Украине российские войска Игорь Эйдман
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