Бред Путина перед недожурналистом Карлсоном - это стартовые позиции Путина на переговоры с Трампом. Это нейтралитет Украины, определение оккупированных территорий за россией и какие-то там условные законы о денацификации. Торг, по некоторым позициям, впрочем, возможен. После этого путин, поморщившись, намекает, что отцепится от НАТО.
В этом бреде нет ничего нового. Но на этот раз в каком-то формате такие переговоры могут когда-то происходить. Не только в кремле убеждены, что после возвращения Трампа в Белый дом тот может попытаться заключить какую-то сомнительную геополитическую сделку. Поэтому в кремле уже сейчас публично через гражданина США передают в Вашингтон свои обеспокоенности, требования, комплексы и обиды.
Вернется ли Трамп в Белый дом и пойдет ли он на унизительный мир с Россией - это еще далеко не выясненные вопросы.
Но Украине уже стоит расширить дипломатические инструменты - работать адресно с обеими партиями и конкретными сенаторами, расширить контакты между украинскими политиками и экспертами и американским политикумом, системно выходить на американские телеканалы и социальные сети.
Иначе значительную часть информации о войне в Украине американцы будут узнавать через такие вот "интервью" с чертом.
Кто такой Сергей Таран
Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.