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Братский народ: почему Россия не сможет ничего поделать с интеграцией Польши и Украины

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

24 мая 2022, 06:28

Вряд ли все заявления и политические решения по сотрудничеству Украины с Польшей существенно повлияют на то противостояние, которое уже есть между Варшавой и Москвой.

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Отношения Польши и Украины выходят на новый уровень / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита президента Польши Анджея Дуды заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами.

Кое-кто уже поторопился назвать интеграцию Польши и Украины федерацией, новой Речью Посполитой, где не хватает только Литвы. На самом деле уровень такой интеграции ожидаемый и исторически оправданный. Нам, особенно после начала горячей фазы войны 24 февраля, удалось снять все исторические противоречия, которые существовали между Польшей и Украиной (хотя они не исчезли).

Возможно, через Польшу нам позже удастся обеспечить быструю интеграцию в ЕС. Не исключено и закрепление на каком-то этапе и квазифедеративных отношений, однако оценивать их на основе форм государственности 19 века ложно. Потому что нынешняя интеграция предусматривает интеграцию на определенных ступенях, без перехода на политический уровень.

Горизонтальное проникновение, о котором заявили главы государств, на пользу обеим странам. Конечно, при этом возникают риски потери трудоспособного населения, которое может уехать в Польшу, но с другой стороны именно Польша показала себя братской страной по отношению к Украине и это глубже, чем межгосударственные отношения - теперь их просто подгонять под межгосударственную единство.

Польша неоднократно подчеркивала готовность содействовать Украине в защите от России. Фактически у нас уже создался альянс, ведь Польша стала не только нашим тылом, но и основным партнером для модернизации войск, логистическим хабом для поддержки людей, которые выехали из Украины - львиная доля "социалки" легла именно на плечи Польши.

Но при этом Польша не принимает участия в войне в Украине как субъект, не смотря на то, что она открывает свою границу и передает нам вооружение.

Россия уже несколько раз говорила о том, что будет рассматривать польскую территорию как территории передислокации военной помощи Украине и оставляет за собой право нанесения превентивных ударов по конвоях. Это не исключено, потому что спровоцировав какой-то инцидент в Калининграде, Россия может нанести удары именно по польской территории. Однако тогда выбор того, что считать агрессией против государства-члена Альянса, что защищена статьей 5 Устава НАТО, стоять уже не столько перед Польшей, а перед США и НАТО в целом.

Соответственно, вряд ли Россия на данном этапе войны применит прямую агрессию против Польши - это может иметь гибридный характер, из-за чего, например, может возникнуть вопрос о том, рассматривать ли как агрессию террористический акт на железной дороге и как на него реагировать. Ведь, в отличие от военного руководства Альянса, есть большие сомнения в том, что политическое руководство способно на эффективное и правильное реагирование. Поэтому Польша сейчас находится под угрозой, так же как и балтийские страны, а также Финляндия и Швеция, только подающие заявку на вступление в НАТО.

Читайте такжеВоенный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или ЛитвуКроме того, Польша заинтересована в быстрой модернизации своих сил получением новой техники от США, которая бы обеспечивала относительную готовность Польши противостоять российской агрессии, а также в победе Украины. Именно поэтому она готова вложиться в нее максимально - экономически, политически, а при необходимости - и военно.

Но на данный момент вряд ли все заявления и политические решения относительно сотрудничества Украины с Польшей существенно повлияют на тот режим противостояния, который существует между Варшавой и Москвой. После того, как Варшава заблокировала деятельность посольств, сделала невозможным продвижение нарративов, закрыла все каналы и локализовала возможных агентов влияния России, можно говорить, что все возможные границы уже перейдены и кроме силового влияния на Польшу у РФ вариантов больше нет. Поэтому, скорее всего, на некоторое время все будет оставаться на текущем уровне, по крайней мере, до перехода на новый этап войны.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

новости Польши Владимир Зеленский Виталий Кулик Анджей Дуда
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