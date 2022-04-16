"Братские народы" для Папы Римского, или Как Украину в Ватикаине принуждают к миру с Россией

Украинка и россиянка вместе несли крест в Риме во время Крестного пути / Скриншот

Похоже на то, что папа Франциск и вся Апостольская Столица стараются уничтожить авторитет, который среди украинцев завоевала Католическая Церковь. Благодаря таким фигурам как митрополит Андрей Шептицкий, патриарх Иосиф Слепой, Блаженнейший Любомир Гузар и папа Иоанн Павел II.

Не только украинские католики (греко - и римо-) долго не могли понять, почему папа Франциск не называет Россию и Путина агрессорами. Добавлю, что так же этого не могут понять многочисленные католические интеллектуалы в мире. Да и обычные католики тоже.

Удивление углубилось словами Папы после раскрытия зверств русской орды в Буче и других местностях на Киевщине. Для Папы виновными оказались не Путин и его войско, но "мы все". А когда все, тогда и жертвы тоже. В здоровую голову такая логика никак не укладывается.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин позавидовал своему шефу из-за медийной популярности и осудил западные правительства за поставки оружия Украине, потому что это, мол, ведет к "эскалации" войны. Еще шаг и Ватикан будет констатировать, что в войне виноват не агрессор, а жертва…

Очередной скандал возник из-за идеи "примирения" украинцев и россиян во время нынешнего крестного пути в руинах Колизея в Риме. После многочисленных протестов Апостольская столица отказалась от слов о "братских народах" и примирении, но не отказалась от самого замысла.

И как комментарий к этому действу прозвучали слова папы в интервью итальянскому общественному телевидению RAI о том, что помощь более 4 миллионам украинских беженцев в Европе это проявление "расизма". Вместо похвалы Великой помощи и великому сердцу европейцев и европейских правительств - лишь осуждение.

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Франциск признал право стран защищаться, но и это "смягчил" словами о том, что "отказ от мира является большой проблемой". Согласно такой логике это именно Украина отказывается от мира, Украина не хочет мира, потому что защищается и тем самым портит планы "миролюбивой" России.

Папа задекларировал готовность приехать в Киев, что буквально еще вчера было бы очень положительным фактом для многих из нас. Сегодня, к сожалению, для такого визита становится все менее благоприятных обстоятельств, как говорят дипломаты.

Единственная надежда на то, что Папа Франциск и его сотрудники прислушиваются к голосу иерархии Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине, Православной Церкви, других церквей и религиозных организаций, которые знают, что такое правда о войне в Украине.