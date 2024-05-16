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Босс мафии Путин начал новые угрозы

Игорь Эйдман
16 мая 2024, 06:10
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Босс боссов мафии стар, а семьи конфликтуют между собой. По мере возвышения трех первых семей, остальные их будут ненавидеть всё сильнее.
Босс мафии Путин начал новые угрозы
Владимир Путин угрожает ядерным ударом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Босс боссов и война семей.

После назначения Дмитрия Патрушева вице-премьером и внесения кандидатуры Бориса Кавальчука на пост главы Счетной палаты становится понятна конфигурация современной российской власти. Она копируют структуру итальянской мафии. Это конгломерат враждующих мафиозных семей, контролирующих различные территории и финансовые потоки. Над всем этим - босс боссов мафии. Он - высшая инстанцией при решении конфликтов и переделе полномочий между семьями.

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Итак, босс боссов мафии - Путин. А главные мафиозные семьи, которые в последнее время усилились:

1. Патрушевы. Контроль над Советом Безопасности, через него влияние на другие силовые структуры. Частичный контроль над ФСБ, а через нее влияние на крупный бизнес. Влияние на работу правительства, прежде всего в области сельского-хозяйства и экологии.

2. Ковальчуки-Кириенко (блок семей). Контроль над внутренней политикой, кадрами, пропагандой и идеологической сферой. Частичный контроль над электронными и интернет-медиа. Управление семейным бизнесом Путина ( банк "Россия" и т.д.). Контроль над Росатомом, РАН, Лукойлом. Влияние в ФСБ (через первого зама Сергея Королева и т.д.). Это наиболее перспективная группировка. Если Бориса Ковальчука назначат главой счетной палаты (а это практически неизбежно), его семья будет держать пальцы на горле у всех остальных, представители которых вдруг могут оказаться растратчиками и расхитителями по данным проверок СП.

3. Чемезовы. Существенный контроль над работой правительства (через Мантурова и т.д.). Управление всем российским ВПК. Влияние в ФСБ и АП.

Другие влиятельные семьи Ротенбергов, Сечина, Тимченко и т.д. сейчас несколько оттеснены на второй план.

Босс боссов мафии стар, а семьи конфликтуют между собой. По мере возвышения трех первых семей, остальные их будут ненавидеть всё сильнее.

К тому же Патрушевы и Ковальчуки явно нацелились привести к власти после Путина своих отпрысков. Первые ставят на Дмитрия Патрушева, вторые - на Бориса Ковальчука. У Чемезова трое сыновей, все при делах и должностях. Правда, они прослыли чуть ли не либералами. Сейчас это очевидный минус, однако при изменении ситуации, когда нужно будет двигать во власть кого-то приемлемого для Запада, это может стать, наоборот, большим конкурентным преимуществом.

Конфликт между этими семьями в борьбе за власть неизбежен. Другие семьи также будут стремиться помешать их возвышению.

Когда Путин ослабнет, начнет проигрывать свою бессмысленную кровавую войну, семьи сожрут его, а потом набросятся друг на друга. Россию ждет мафиозная внутренняя война в стиле Чикаго 30-х годов.

Апдейт. Только что Путин снял Патрушева-старшего с должности главы Совбеза. На его место назначен Шойгу, а на место Шойгу - сеченовский Белоусов. Путин тасует колоду, пытаясь ослабить первые семьи.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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