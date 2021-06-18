Борьба с инакомыслием по-китайски: какие новые ограничения Кремль придумал россиянам

В России приняли жесткие меры по контролю Интернета / УНИАН

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении три законопроекта по контролю интернета. Ими, в частности, предполагается установить контроль Роскомнадзора над размещением рекламы, ввести обязательный подсчет интернет-аудитории, открыть официальные представительства международных интернет-гигантов в РФ, а в случае отказа компаний – ограничивать доступ к ресурсам.

Принятые законопроекты – отличная демонстрация того, как Россия пытается взять под контроль всех ресурсов и инструментариев для влияния на электорат. Изначально схожую инициативу приняли для иностранных телевещателей – согласно ей, каждый такой вещатель должен иметь российское представительство, которое на 80% должно принадлежать российским гражданам.

Та же модель теперь, вероятно, будет распространяться и на интернет-ресурсы. Ведь РФ создает все условия для того, что иностранная компания, которая является платформой, имела офис в РФ, работала по ее законам и, естественно, чтобы ее спецслужбы при этом имели доступ к информации пользователей для их контроля. И если какая-то компания будет не готова выполнить эти условия, то, скорее всего, она работать не будет.

Фактически таким подходом Россия рискует превратиться во второй Китай, где работают только отечественные приложения. Фактически, она уже идет по пути самоизоляции – у них уже есть попытки легализовать суверенный интернет и этими законопроектами о прозрачном интернете они еще больше будут изолировать россиян от инакомыслия. И в случае ухода иностранных сервисов из страны ситуация в РФ этим только усугубится.

Читайте такжеКак запрет российских сайтов в Украине может создать "информационные евробляхи"Однако в Украине, несмотря на то, что дурной пример заразителен, я не верю в то, что у нас такое возможно будет реализовать. Хотя, безусловно, могут быть попытки реализовать лайт-версию идей российских законодателей.

Потому что украинские законы написаны так, что решения судов не коррелируются с техническими возможностями провайдеров. Реализация подобного инструментария в Украине – это больше устрашение, потому что в законодательном поле они редко доходят до логического завершения. В том числе, и благодаря реакции общественности. Потому что Украина, в отличие от Китая и РФ, более интегрирована в западный мир, и при отсутствии внутренних альтернатив соцсетей такой "ядреный" сценарий невозможен.

Александр Глущенко, медиаэксперт, специально для Главреда