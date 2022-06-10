Бомжацкий фашизм России: как режим Путина вобрал в себя худшее

Российская Федерация - государство классического фашизма / Коллаж УНИАН, regnum.ru

Нас приучили в советском прошлом, что фашистами называют всех, кого угодно, кто нам не нравится и кого мы хотим занести в "список плохих людей".

Но фашисты и фашизм - это очень конкретное явление и конкретная идеология возникшая в Европе XX века.

Своё название фашизм получил от итальянского слова "fascio" - пучок прутьев, связка, союз, объединение. И первые фашисты - идеологи и практики, которые взяли власть в европейской стране - это итальянцы во главе с Бенито Муссолини.

Фашистами называли и режим Гитлера в Германии, и режим Франко в Испании, и португальский, румынский и венгерский режимы времён Второй Мировой войны.

У фашизма, как у общественно-политического строя есть много определений. Давайте перечислим восемь основных, по моему мнению, признаков фашизма.

1. Диктатура несменяемого и непререкаемого в своём праве на истину и власть вождя, отца народа, дуче, фюрера, национального лидера, которому приписывают сакральную природу.

2. Этатизм - примат государства над правами и свободами граждан и частными интересами, Этатизм (от французского etat - "государство") - государственничество - убеждение в том, что государство должно диктовать, управлять и контролировать все сферы общественной и частной жизни. У фашизма доминирующее государство, как аппарат управления обществом и механизм насилия - высший результат и цель общественного развития

3. Запрет, преследование и террор инакомыслящих, борьба с несогласными, объявление их предателями и врагами. Замена свободы слова, информационного многообразия и медийной конкуренции на пропаганду подчиненную правящему режиму. Идеологический диктат власти в обществе. Ставка в пропаганде на низменные животные инстинкты, примитивное объяснение событий, веру в высшие силы, мистицизм и беспрекословное доверие и подчинение власти.

Читайте такжеПочему Путин гораздо страшнее Гитлера, а россияне – хуже гитлеровцев4. Агрессивный национализм - признание одной нации или этноса доминирующим, обладающим превосходством (лишней хромосомой) над остальными, которые объявляются неполноценными и подлежащими завоеванию, дефектом эволюции или истории, требующими ассимиляции с титульной нацией, подлежащими подчинению или уничтожению.

5. Агрессивный империализм. Стремление к территориальному расширению, захвату территорий других стан, расширение границ и "возврат исконных земель". Объявление соседних стран - ошибкой истории, недружественными, угрозой национальной безопасности, врагами, не имеющими прав на независимость и суверенитет и предъявление им территориальных претензий.

6. Культ силы и насилия, героев и военщины и как следствие развязываний агрессивных войн. Герой у фашистов выше общества и толпы. Вождь всегда выше народа. Сила и воля важнее интеллекта.

7. Фашизм обращён в прошлое. Переписывание и мифологизация "славной истории предков", культ традиций и героев прошлого и "исторических побед". И как результат - реваншизм, так как подлые враги и предатели отобрали все завоевания отцов и дедов и стараются опорочить их славу.

8. Государственное управление, вмешательство в экономику и корпоративизм при признании частной собственности. Но частная собственность должна находиться под тотальным контролем государства. При необходимости быть национализирована или подчинена планам вождя и его соратников.

В начале прошлого века фашизм был для многих очень привлекательным - вера во власть "твёрдой руки", эффективно управляющей государством в условиях экономических и социальных кризисов XX века. Людям нравилась романтика и эстетика "силы и воли", вождей лидеров и героев. Фашизм играл на животном инстинкте - комфортно и безопасно чувствовать себя членом большой агрессивной стаи, способной заговеть всех конкурентов.

Но после завершения Второй Мировой войны человечество окончательно убедилось в преступной сути фашизма, который стоил нашей цивилизации десятков миллионов человеческих жертв, бедствий и разрешений .

Этот текст для тех россиян, которые ещё находятся в ФБ и способны к логическому мышлению.

Так какая из стран - Украина или Россия подпадает под определения фашизма?

Где признаки фашизма очевидны, а где они надуманы и не соответствуют фактам или являются плодом незнания реалий и результатом чьей-то пропаганды?

Для меня очевидным является то, что сегодня в Российской Федерации построен классический фашистский режим. Есть соответствие по всем восьми пунктам.

Не окончательно зомбированным россиянам нужно осознать, что им теперь придется что-то делать с этим преступным режимом, который втянул их в агрессивную войну против суверенной Украины

А украинцам нужно понять как победить российский фашизм и не допустить ни одного из признаков фашизма в своей стране, ни сегодня, ни в будущем.

Я против того, чтобы мы идеологию росийских оккупантов называли Новым и каким-то особенным словечком - "рашизм". Что бы не было ощущения ни у нас, ни во всем мире, что у россиян сегодня в обществе существует какая-то особая присущая только им идеология.

Путинский режим не придумал ничего нового - это классический фашизм. И если человечество ценою миллионов жизней вынесло исторический приговор фашизму, то жители и политики всех других стран и государств должны понимать, что фашизм сегодня - это режим Путина в РФ.

Российская Федерация - государство классического фашизма.

Единственное отличие российского варианта фашизма - его удивительно убогая эстетика. Фашисты прошлого века уделяли эстетическим и визуальным аспектам большое значение и надо сказать, что они в этом преуспели. Одна эсэсовская форма, созданная Хьюго Боссом чего стоила. Фашисты стремились создать красивую и яркую айдентику и символику для своих движений. У россиян с этим все плохо. Эклектичная. Надёрганная из разных источников и эпох бомжатская эстетика депресивной провинции и деревянных сортиров не могут быть привлекательными для цивилизованного современного человека.

И ещё: в отличии от росийских фашистов фашисты двадцатого столетия называли себя фашистами с гордостью. Русские фашисты называют фашистами кого угодно, кто таковыми не является, но только не себя.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком