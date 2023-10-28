Болтовня о контрнаступлении сыграла против нас

Если изначально цель стояла выйти к Азовскому морю, то уже через два месяца цель сузилась до Токмака.

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Почему провалилось украинское контрнаступление / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование объединения Сил ВСУ

Думаю, уже ни для кого не является секретом, что контрнаступление провалилось. Хотя на самом деле, подобное развитие событий было еще очевидно в начале громкоанонсированного события.

Хорошо помню, как у нас создавали пузырек, где сами себя убедили в успешности подобной авантюры. Как одни эксперты приводили в пример Харьковскую операцию. Главным фактором успешности этой операции называли степную местность юга Украины, которую невозможно будет оборонять. Помню также, как у нас радовались сотне обещанных западных танков, которые должны были бы сыграть решающую в будущем контрнаступлении.

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К большому сожалению, чрезмерное публичное форсирование вопроса будущего контрнаступления сыграло против нас. россияне начали к нему готовиться. Возможно, они об этом бы узнали и из непубличных источников, но значительно позже. А так они заранее получили, фактически из уст первых лиц, информацию о том, что мы к нему готовимся. Лично я очень хорошо помню, как год назад только и говорили о зимнем затишье и весеннем контрнаступлении. И соответственно они начали готовиться к обороне, таким образом за полгода построив в чистом поле мощную линию обороны... на месте которое невозможно оборонять.

На мой взгляд, еще одним из проблемных моментов контрнаступления было то, что его пытались провести очень ограниченным ресурсом. Без преимущества в живой силе, технике и артиллерии.

Запад, конечно, дал меньше и из-за определенных бюрократических проволочек эта техника была получена с определенным опозданием.

Именно поэтому операцию, которую должны были начать еще весной, начали аж летом. Конечно эти три месяца дали дополнительную фору россиянам и позволили россиянам лучше подготовить оборону. Думаю, военные это все хорошо понимали, но изменить ничего не могли. Потому что связав себя обязательствами перед западными партнерами и собственным обществом, военных просто поставили перед фактом разработать такую операцию чтобы освободить юг.

И конечно же сразу начались проблемы. Если изначально цель стояла выйти к Азовскому морю, то уже через два месяца цель сузилась до Токмака. И если в августе по оптимистическим ожиданиям Токмак ожидали взять до конца года, то уже сейчас даже эта цель не является достижимой. Фактически это говорит о провале операции.

Если кто-то думает, что я сейчас критикую контрнаступление, то это не так. Я критикую только подготовку к нему. Когда в публичном поле говорили о нем, но система практически ничего не делала. Когда в июне этого года узнали, что предыдущий глава Укроборонпрома не производил боеприпасов. Когда только в июле правительство выделило дополнительные 40 млрд грн на дроны. А сейчас правительство хвастается, что до конца года будут производить десятки тысяч дронов. Конечно это хорошо, но они надо были еще на вчера! Все эти достижения были бы полезны, если бы они были сделаны годом ранее! Молчу уже о том, что враг же тоже на месте не стоит и еще неизвестно какой уровень производства будут иметь они…

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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