Большое заявление Трампа по РФ: почему президент США изменил риторику

Я думаю, что Трамп еще раз призовет его прекратить огонь и начать полноценный мирный процесс.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, криншот с YouTube

На прошлой неделе Трамп анонсировал большое заявление в понедельник. Что же он может заявить?

Судя по последним заявлениям Зеленского, Линдси Грэма и многих других - это заявление может содержать очень предметные вещи по РФ. Первое - это "поток оружия" о котором упомянул Грэм. Несмотря на то, что все говорят только о Петриоте, на самом деле, есть куча наступательного вооружения, в котором мы нуждаемся. Это дальнобойные ракеты для F16, Himars, танки, вертолеты, и очень много видов вооружения, которое Байден боялся давать нам. Кто за это заплатит - нам не принципиально. Трамп добился увеличения оборонных бюджетов членов НАТО, в том числе и на поддержку Украины. Второе - это санкции и российские активы. Трамп может заявить о новых санкциях и конфискации активов. Относительно второго - то тут есть момент, поскольку под эти активы уже были обещаны 20 млрд долл от США, а самих активов у них до 5 млрд долл. Тем не менее - это будет новая санкционная история - не байденовская, когда озвучивали грозно, а по факту был пшик.

Однако, хотя я был одним из немногих, кто утверждал неизбежный разворот Трампа против Путина, я считаю, что "большое заявление" будет ... всего лишь еще одним запугиванием путина. Я думаю, что Трамп еще раз призовет его прекратить огонь и начать полноценный мирный процесс, или и здесь он будет перечислять все то, что было описано выше. Это не так приятно, как в первом случае, но подобное заявление не будет иметь "большого" значения ни для путина, ни для нас. Для кремля трамповские пугалки потеряли силу, иначе бы путин не послал его в телефонном звонке. Для нас эти угрозы тоже не имеют особого значения, поскольку разблокирование вооружения уже состоялось и вопрос только в масштабах поставок и кто платит.

видео дня

Процесс движения в нашу сторону уже идет и будет набирать обороты независимо от того, что завтра скажет Трамп. Потому что поддержка нас является объективной реальностью, и единственно возможным выбором. Вопрос только в том, насколько масштабна будет эта поддержка и давление на рф, потому что именно от ответа на этот вопрос и зависит срок завершения войны.

Держимся!

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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