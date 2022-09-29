Взрыв газопровода "Северный поток" показал всему миру фундаментальную уязвимость России, считает Небоженко / Reuters

Если диверсию на газопроводе "Северный поток" сделали российские чекисты, в рамках газового шантажа Путина Европы, то они поставили крест на "Газпроме" и ведут его мимо России к разделу и международной приватизации.

Если эту диверсию совершила не Россия, то Путин еще раз убедится, что его знаменитая разведка, после катастрофической ошибки в оценки способности Украины сопротивляться российской агрессии ,не способна защитить ни его лично, ни нацбезопасность России.

Взрыв газопровода "Северный поток" показал всему миру фундаментальную уязвимость России, в случае попытки применения тактического ядерного оружия в российско-украинской войне.

Другой причиной, толкнувшей российских военных на эту диверсию в Балтийском море может быть то, что генералитет участвует в яростном конфликте "ястребов"-сторонников войны и "голубей"-противников войны. Они боятся, что Путин устанет от этой войны и совершит "переодевание в прыжке"- он ведь любит удивлять Россию. Поэтому они подыгрывают тем, кто хочет не просто продления войны в Украине всеми возможными средствами, вплоть до ядерного удара, но и стремятся расширить эту войну до мирового уровня.

В любом случае, после этой диверсии с "Северным потоком" стало ясным, что Путин самовольно не контролирует ситуацию и перестает быть единоличным центром принятия решений, а становится заложником борьбы различных политических групп вокруг него. Последствия подрыва "Северного потока" разрушают его стратегию шантажа и повышения ставок в конфликте с Западом.

Более того, эта уникальная диверсия приведет к началу глобальной инфраструктурной войне, в которой виновной и крайней окажется Россия, а больше всего пострадает Китай, критически зависящий от безопасности международных морских путей. Пусть теперь Пекин гадает - Россия ему враг или друг. Так взрывы в Балтийском море отразились на всем мире.

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