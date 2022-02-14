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Большая война нервов только начинается

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

14 февраля 2022, 07:45

РФ сейчас нагнетает истерию, но, в целом, в Кремле готовы к тому, что пока никто ничего не подпишет.

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В Берлине ничего не подписано из-за жесткой позиции украинской стороны / коллаж Униан

Победа в Берлине. Большая война нервов только начинается

Минские соглашения - это наш Сталинград, и здесь нужна полная мобилизация общества, чтобы Банковая не смогла пойти на переговоры с ОРДЛО.

Мы должны четко понять: Банковая не пошла на Минскую капитуляцию в Берлине исключительно по одной причине: из-за страха бунтов внутри страны. И это едва ли не единственный позитив от последней встречи в нормандском формате. Тем не менее, это всего лишь выигранный бой (даже не битва). Решающие битвы еще впереди.

Итак, давайте попробуем подвести промежуточные результаты этого раунда переговоров.

1. Ничего не подписано через жесткую позицию украинской стороны. Большой плюс в том, что немцы и французы, учитывая именно такую позицию Украины, заняли нейтральную позицию (пассаж Козака о том, что представитель Германии сказал, что ему нужно идти гулять с собакой, лучшее тому подтверждение). Однако, дальше нам нужно, чтобы наш посол в Германии перестал крушить немцев и начал создавать проукраинскую коалицию, а государство должно ломать ситуацию в медиа. То же самое относится и к Франции.

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2. К сожалению, мы соглашаемся на тактику россиян, которые ускоряют переговорные процессы. Пока у нас нет планов Б, нужно сбивать темп всеми доступными методами.

3. Накануне Берлина Андрей Ермак встречался с журналистами и блогерами и политологами, которым сказал, что Банковая хочет компромисса, но без изменений в Конституции. Для того, чтобы сделать это, нужно идти на объединение общества и садиться за стол переговоров со всеми, включая Порошенко (конечно, без Медведчука). Но для Банковой уже является подвигом то, что поговорили с относительно узким кругом телевизионных персонажей. Далее, в плане объединения общества никто не готов идти. К сожалению, понимание того, что Минские соглашения - это наш Сталинград, ни у кого нет.

4. Важно, что на своей пресс-конференции Андрей Ермак сказал об энергетических гарантиях. Судя по всему, он поднимал эти темы, и вокруг этого шли дискуссии. Ведь именно газовый вопрос может стать ключом к сердцу Европы и главной проблемой, которая будет ломать Украину.

Читайте такжеВозможен ли компромисс между Киевом и Москвой?5. Мне кажется, что РФ сейчас нагнетает истерию, но, в целом, в Кремле готовы к тому, что пока никто ничего не подпишет. Параллельно россияне "сушат трубы" и главный удар планируется на осень - начало нового отопительного сезона, когда и Украина, и ЕС будут не готовы к зиме.

6. Есть один аспект, о котором сейчас мало говорят, но через рост цен на уголь, выглядит так, что "ЛДНР" в прошлом году и в этом выйдут на относительную бездотационность. Это ничего не значит для геополитики, но это важно для понимания процессов на оккупированных территориях и в самой РФ по поводу экономических санкций и подобных вещей.

7. Украина занимает железобетонную позицию на переговорах, не имея ни одного люфта. Проблема в отсутствии игры и даже миллиметра для компромиссов. Выход из ситуации - это всегда компромисс или полная мобилизация общества на наш Сталинград. Сейчас нет ни того, ни другого. Диалога с народом не существует вообще, к сожалению

Поэтому, мы должны понимать - встреча в Берлине это маленький бой. Главные сражения впереди.

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Минские договоренности нормандские переговоры Вадим Денисенко
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