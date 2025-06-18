Болевой порог российского общества: когда россияне могут восстать

Пока у России есть деньги, Кремль будет действовать через контрактников и хитровато обходить сложные вопросы морали российского общества.

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Российская власть учла уроки Первой чеченской войны, когда были комитеты солдатских матерей, когда матери еще бегали и забирали своих сыновей из частей, когда еще существовало независимое телевидение, которое все это освещало. А Вторая чеченская война прошла уже по другому сценарию: власть прижала всех этих солдатских матерей, и сейчас они вообще молчат, в РФ сделали все, чтобы все это не существовало.

Второй момент. Кремль придумал хитрость, о которой мы часто забываем. Например, на Первую чеченскую войну гнали срочников, и мобилизация 18-летних пацанов была скользкой темой. В эту войну Россия использует так называемых контрактников. "Так называемых" – потому что это могут быть те же срочники, которые подписали контракт. А в России совершенно другое отношение к людям, которым платят за то, чтобы они воевали: ты – наемник, и, если тебя убьют или оторвут ноги – это часть твоей работы.

Некоторые российские женщины организовали целый бизнес, побывав за время войны четыре раза замужем и отправляя мужей воевать. Они рассуждают так: "А чего он сидит дома, все равно ведь или сопьется, или сядет в тюрьму. Пусть лучше пойдет воевать: издохнет, но хоть какие-то деньги будут". И, как ни странно, это стало способом развития многих депрессивных российских регионов, где даже стали открываться новые магазины. Все упирается в деньги.

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А вот вопрос срочников – болезненный для россиян. Были скандалы в России, на протесты выходили матери, и это так или иначе влияло. Но – они не были против войны с Украиной, а были против того, чтобы воевать отправляли неподготовленных. Нужно понимать двойную мораль россиян.

Когда Украина наступала в Курской области, наши войска взяли в плен несколько срочников, но их обменяли. Это говорит о том, что болевой порог у российского общества есть: это срочники, потому что сразу возникает аллюзия к Афганистану, когда насильно "женят". Если же подписан контракт, пусть даже при этом российское государство "нагнуло" того же срочника, это воспринимается иначе, это другое.

Так что все упирается в экономику. Пока у России есть деньги, Кремль будет действовать через контрактников и хитровато обходить сложные вопросы морали российского общества.

Но – боли у россиян есть. Иначе российская власть уже давно объявила бы мобилизацию, погнала на войну миллион человек и наступала бы более внушительными силами. И уж точно в этом случае Россия не вела бы переговоры с северными корейцами, дабы те предоставили своих солдат. Очевидно, что у России с человеческим ресурсом не так все красиво, как на бумаге, и как она пытается показать.

Тарас Загородний, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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