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Боится собственной тени: почему маньяк Путин не рискнет применить ядерное оружие

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

21 апреля 2022, 09:11

Ядерный удар мог бы заставить Киев капитулировать. Но ввиду того, что капитуляции не планируется, то и ядерный удар со стороны России не будет оправдан.

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Путин боится, поэтому вряд ли станет применять ядерное оружие / Коллаж Reuters, pixaby

Об угрозе применения Россией тактического ядерного оружия заговорили уже на третий день с начала войны. Если Путин увидит, что срываются его планы по Донбассу и югу Украины, то тактический удар вполне возможен.

Россия имеет около 6000 ядерных боезарядов. Если отминусовать даже 1500 (именно такое ограниченное количество предусматривает двустороннее соглашение между США и Россией о сокращении стратегического наступательного вооружения), это все равно очень много.

Путин постоянно занимается ядерным шантажом, но по большей части он использовал его для того, чтобы подталкивать Запад к переговорам или капитуляции. То же самое он сейчас пытается делать с Украиной - угрожая ядерным ударом, он подталкивает Украину либо к переговорному процессу, выгодному ему, либо к непосредственной капитуляции.

Но у руководства страны есть консолидированная позиция, поэтому даже в случае применения тактического ядерного оружия, Киев капитулировать не будет. Эта позиция была донесена до западных партнеров, которые также осознают эту опасность и готовы ей адекватно противодействовать.

На данный момент, согласно заявлениям Пентагона, действий РФ по развертыванию "ядерной триады" не происходит. Но полностью исключать этого нельзя. Если ядерный удар произойдет, то 50-километровая зона от эпицентра удара будет заражена, будут огромные разрушения и большое количество жертв.

Скорее всего, удар может быть нанесен не по городам, а позициям ВСУ (в частности - на Донбассе) или военным базам. Также не исключается возможность удара по Чернобыльской зоне отчуждения, или же взрыва над акваторией Черного моря.

Но, несмотря на то, что капитуляции Киева не планируется, то и ядерный удар со стороны России не будет оправданным. Более того, задача морального удара и уничтожения живой силы также не вызовет желаемого эффекта для России, поскольку ВСУ не сконцентрированы в одном месте (в отличие от россиян). Однако, если такой удар произойдет, то у мира исчезнет вопрос о том, называть ли то, что сейчас происходит рашизмом, то есть античеловеческой идеологией России. Не говоря уже о том, что это даст повод для уничтожения Путина и его режима всеми доступными методами.

Читайте такжеБез ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтисьНеизвестно как в случае нанесения ядерного удара по Украине будет вести себя Запад. Хотелось бы, чтобы он нанес ответный удар. Но не исключено и других, асимметричных способов уничтожения российской "верхушки" - начало террористической войны, нанесение ракетных ударов по объектам, саботаж, диверсии на территории противника, применение технологической блокады и тому подобное.

Опять же, стоит понимать, что у России не так много тактического ядерного оружия, ведь у нее на вооружении в основном стратегическое, то есть межконтинентальные баллистические ракеты. Если разразится глобальная война, то тогда Китай как один из российских союзников может стать субъектом и попытаться достичь ряда собственных целей (как, например, солидарного участия в нападении на общего врага - США). Но такая вероятность невысока, потому что в случае ограниченного ядерного конфликта Китай воздержится от каких-либо действий и не будет встревать в этот армагеддон.

Путин - маньяк, но он не сумасшедший. Он боится - это можно наблюдать по бункерам, по длинным столам и пуленепробиваемым кубам во время массовых акций. А если он боится, то он не пойдет на самоуничтожение в виде ядерной катастрофы для всего человечества.

В то же время Россия - это государство-секта. И состояние общественного сознания там надо рассматривать именно в контексте тоталитарной секты. Апелляция к здравому смыслу, человеческим ценностям и морали в отношении российского общества не имеет никакой добавленной стоимости - на 144 миллиона россиян есть лишь 1,5 миллиона условно адекватных людей, у которых либерализм закончился на украинском вопросе. Поэтому надеяться на революцию в РФ нецелесообразно - такой бунт возможен разве что в случае военного поражения России.

В случае ядерного удара, конечно, появится больше сторонников смены Путина среди политической элиты, которая увидит, что для нее есть персональная угроза. Ведь облако ядерного гриба долетит до российской границы за считанные 10-15 минут, а там и до Москвы недалеко, да и радиационные выбросы так же обязательно будут и на российской территории.

Но удар по Киеву вряд ли повлечет изменение общественного сознания в России и к этому надо быть готовыми.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

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война в Украине ядерное оружие Владимир Путин Виталий Кулик
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