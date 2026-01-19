Укр
Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупанты

Александр Коваленко
19 января 2026, 19:10
В задачи каждой из этих армий входят определённые действия как внутри города, так и за его пределами.
ВСУ, Покровск
ВСУ и Покровск / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Покровск…

Российские оккупанты на вторую половину января смогли-таки инфильтровать по улице Стуса в Покровске ДРГ в таком количестве, что можно говорить об установлении контроля РОВ в северной части города от микрорайона Динас, до Стуса, от проулка Солнечного, до Николая Воронного.

Таким образом, в Покровске серая зона, а так же зона контроля СОУ составляет около 7 км².

Тем не менее, проведение противником активных инфильтрационных действий в Покровске замедлилось из-за погодных условий, мороз и снег, а так же отсутствия в Покровске такого понятия как эвакуация раненных. Оккупанты, которые получают ранения, ждут на эвакуацию… неделями и не все её дожидаются, успешно трансформируясь в 200-х, что не может не радовать.

Напомню, об окружении и контроле Покровска путину было заявлено Герасимовым 26 октября 2025, а 29 октября 2025 путин приглашал в город иностранных журналистов, чтобы те сами убедились, что тот находится под контролем РОВ. Странным образом, ни Герасимов, ни путин, ни один иностранный журналист за это время в Покровске так и не появились.

В настоящее время на Покровско-Мирноградском направлении РОВ сконцентрировали более 170 тысяч личного состава, и, этот участок фронта является наиболее уплотнённым, по сравнению со всеми другими.

В частности, основными пробивными силами РОВ на этом участке являются 2-я, 41-я, 51-я (опозорившаяся) ОВА.

В задачи каждой из этих армий входят определённые действия как внутри города, так и за его пределами.

Например, 51-я ОВА должна удерживать плацдарм на правом берегу реки Казённый Торец и сохранять давление на Добропольское направление, не смотря на провал своего наступления летом прошлого года, приведшего к провалу окружения Покровска, колоссальным потерям и прочим негативным последствиям, особенно для командования этого формирования.

Тем не менее, благодаря тому, что подразделения 51-й ОВА удерживают подступы Родинского и Красного Лимана, улучшить положение гарнизона СОУ в Мирнограде не удаётся. Иными словами, задачи 51-й ОВА сейчас это создание неблагоприятных условий для обороны Мирнограда, нежели какие-то более глобальные, а далеко идущие. Просто, ценою трупов, 1-й, 5-й, 9-й, 110-й, 114-й, 132-й ОМСБр, при поддержке 14-й ОАБр, держать то, что осталось по правому берегу Казёного Торца.

В некотором смысле ей это удаётся, но уровень потерь недавно вынудил командование РОВ отправить на помощь злосчастной 51-й ОВА усиление из состава 39-й ОМСБр, из состава 68-го АК.

В свою очередь, подразделения 27-й МСД, 15-й и 30-й ОМСБР 2-я ОВА и недавно отправленной для усиления/пополнения 137-й ОШБр, а так же 35-й, 55-й, 74-й ОМСБр 41-й ОВА сконцентрированы на боях непосредственно в самой Покровск-Мирноградской агломерации, а так же попытках обхода её через промзоны Стройдеталь и Электродвигатель, и через Динас с выходом на речку Гришинку, для последующего контроля над улицей Олимпийской, соединяющей Мирноград и Гришино.

После того, как подразделения РОВ получили по зубам при попытке выйти на Гришино через взлётно-посадочную полосу, где были, хочу отметить, ликвидированы не простые чмобики путина, а так же безуспешных попытках закрепиться на правом берегу Гришинки по дороге 525, командование этой биомассы приняло решение перерезать Олимпийскую и закрывать агломерацию "по кустам". Делая акцент на продвижение в зонах лесополос, а не в городских условиях.

Зимой. В мороз. В сугробах. Гениальное решение.

Тем не менее, полное пренебрежение личным составом позволяет РОВ реализовывать эту задачу и несколько групп суицидинков сейчас прячутся в сугробах по лесополосам всего в километре от Олимпийской.

19 января 2026 – бои за Покровск продолжаются.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

