Бои за Часов Яр: какая ситуация на фронте

Бои за Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: 40 ОБрБО, скрин из DeepState

Часов Яр в кредит.

Совершенно неожиданно сегодня от российских оккупантов появилось сообщение о том, что РОВ взяли Часов Яр…

Откровенно говоря, не смотря на то, что ситуация в Часовом Яру и вправду очень тяжёлая, но информация о взятии города оккупантами - не соответствует действительности от слова совсем.

видео дня

Правда в том, что внимания Часову Яру в последнее время в нашей информационной среде уделялось не много, а потому, возник определённый провал с этим городом, в сравнении с Покровском, Новопавловским направлением, Купянском и т.д.

Состав.

Для тех, кто позабыл, напомню, что на Часов-Яровском направлении РОВ задействовали силы и средства из состава:

-3-й Общевойсковой Армии (ОВА), а именно 4-й, 85-й, 88-й ОМСБр;

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-3-го армейского корпуса (АК), а именно 6-й МСД и 72-й ОМСБр;

-98-й воздушно-десантной дивизии (ВДД), а именно 217-м, 299-м и 331-м ПДД.

В качестве активного штурмового мяса применяются подразделения ДШК, которых в разное время было разное количество, но не более 20 ДШК одновременно.

Ситуация в городе.

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В настоящее время РОВ полностью контролируют всю северную и восточную часть города, районы Новосеверный, Десятая, Северный, Октябрьский, полный контроль над Часояровским комбинатом цех 3, 4, 5, ЖД станцией.

Активные боестолкновения ведутся в районах Западного селища, в попытке выхода на южный берег Днипровского озера и на Николаевку, Шевченко и Цех №2. Предварительно, над Копальней блок №9 контроль потерян, РОВ пытаются закрепиться в мастерских Часояровского комбината Цеха №2.

Непонятная ситуация с мастерской Цеха №1 и пляжем, но улица Днепровская полностью под физическим контролем РОВ, до пруда Хлебзавода.

Таким образом, говорить о том, что Часов Яр находится пол контролем РОВ – рано, хотя, ситуация и вправду очень сложная с учётом того, где сейчас находится противник и за какие зоны он ведёт бои. Фактически, самую сложную часть города, точнее то, что от него осталось за 2 года активных боевых действий, РОВ уже заняли и сейчас вжимаются в западные районы Часова Яра, поджав его с юга через копальню и мусорку.

Выводы.

Очевидно, что мо рф озвучило взятие Часова Яра "в кредит". Особенно на фоне террора Киева этой ночью для них подобное заявление этот имитация громких успехов на фронте, которых не было уже очень, очень и очень давно. А Часов Яр это настоящая кость в глотке у РОВ.

Мы уже неоднократно с вами видели такую практику, а это значит, что в ближайшее время количество штурмов в городе увеличится, ведь нужно же будет кредит выплачивать, а это значит – мясом из состава ДШК будут закидывать западные районы города в режиме нон-стоп.

С другой стороны, напомню, что Торецк был объявлен взятым под контроль РОВ в январе 2025. А у нас за окном 31 июля уже, как и Торецкая агломерация продолжает сдерживать РОВ в своих границах.

Часов Яр держал оборону более двух лет, большая часть из которых – это городские бои. Это уже абсолютный рекорд по времени удержания города в активной фазе городских боев, и его оборона продолжается в сложнейших условиях.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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