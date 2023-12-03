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Бои в Авдеевке: что происходит на фронте

Александр Коваленко
3 декабря 2023, 08:10
Казалось "наступлением на 24 часа, ну, максимум 48 часов", уже вылилось в двухмесячную бойню.
Авдеевка, ВСУ
Авдеевка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Авдеевка. Коротко.

Российские оккупационные войска сохраняют достаточно высокую интенсивность штурмовых действий, по нескольким направлениям, применяя преимущественно пехотную компоненту.

Заметных успехов в продвижении они не имеют, а в районе Степового вынуждены были оставить ряд позиций. По высотам у них тем более нет успеха занятия новых точек и большая часть господствующих вокруг Авдеевки под контролем СОУ.

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Это всё указывает на то, что до общения путина со СМИ и народомассой, а так же под Новый год и его обращению к потребителям информационного фаст-фуда, окружить Авдеевку, тем силами, что задействованы, не удастся.

В этой связи, для ускорения процесса, в районе Авдеевки в ближайшее время будут задействованы новые ресурсы, а именно, подразделения 18-й МСД 11 АК и 74-й ОМСБр 41-й ОВА. Причем подразделения последней будут действовать, скорее всего, с юга, через Водяное, где уже оперирует 55-я ОМСБР этой же 41-й ОВА. В свою очередь, подразделения 18-й МСД могут быть сконцентрированы на севере.

Кроме этих двух жирных туш, будут применены и другие, более мелкие тушки, батальонного/полкового уровней.

В данном контексте возникает вопрос... А если до Нового года им не удастся оккупировать Авдеевку, и я всё же испытываю уверенность, что таки не удастся, откуда и какой ресурс они будут использовать после НГ, чтобы хотя бы до выборов, но закрыть этот болезненный для путина вопрос?

Ведь то, что казалось "наступлением на 24 часа, ну, максимум 48 часов", уже вылилось в двухмесячную бойню.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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