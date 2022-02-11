Блокировкой портов Россия нарывается на новый пакет санкций

РФ собирается перекрыть выход из Азовского моря / REUTERS

Алексей Резников призвал мир ограничить заход в порты для российских кораблей в ответ на блокаду Украины. Я считаю, что тут надо бить жестче.

МИД Украины должен предложить созвать Совбез ООН с требованием рассмотреть эту ситуацию, как угрозу глобальной продовольственной безопасности. Блокирование украинских портов приведет к тому, что миллионы тонн украинского зерна могут не попасть на рынки стран Магриба (север Африки, - ред.), Ближнего Востока и Залива. Эти страны критически зависят от поставок нашего продовольствия. Это создает угрозу не только повышения цен на продовольствие, но и социальной дестабилизации в этих государствах.

Читайте такжеМосква перекрыла Черное и Азовское моря под видом учений: Киев жестко ответилНапомню, что Арабская весна началась из-за скачка цен на продовольствие.

Арабская весна Арабская весна - волна протестов и восстаний, проходившая в арабском мире в начале 2011 года. Первые предпосылки были отмечены ещё осенью 2010 г. Произошли революции в Тунисе, в Египте и в Йемене; гражданские войны в Ливии (привела к смене власти) и в Сирии (продолжается); гражданское восстание в Бахрейне; массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане; и менее значительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года также были вдохновлены местной Арабской весной.



Таким образом, действия России непосредственно бьют по Европейскому союзу, поскольку создают предпосылки для новой арабской весны в Магрибе и Ближнем Востоке, потенциально новому мигрантскому кризису, который может больно ударить по ЕС, а также скачку цен на продовольствие во всем мире со всеми вытекающими последствиями. Поэтому действия России на Черном море затрагивают интересы абсолютного большинства стран мира и наших непосредственных партнеров в Европе. Украина также должна выдвигать иск в соотвеnствующие международные инстанции, чтобы обязать Россию компенсировать все потери, связанные с действиями ее ВМФ.

Кроме того, такие действия России уже позволяют вводить новый пакет санкций прямо сейчас, поскольку напрямую затрагивают интересы США и Европы. Особенно последней.

Короче говоря, Россия сейчас дает прекрасный повод для того, чтобы ассиметрично ударить по ней же.