Блогерство бойцов во время войны: польза или вред?

Думаю, все наталкивались на эмоциональные обращения лиц, одетых в форму ВСУ, которые критикуют приказы руководства.

Мнение простого украинского вояки в униформе автоматически забирает внимание массового украинца / 93-я ОМБр

Продакшен видеоконтента от действующих военнослужащих - отдельный жанр технологий. Это очень чувствительная тема для разговора, но вместе с тем она стала трендом в 2014-2016-х, а сейчас снова набирает популярность.

Потому что доверие к ВСУ как институту на сверхвысоком уровне. А потому мнение простого украинского вояки в униформе автоматически забирает внимание массового украинца. А это непаханое поле для манипулятивных кампаний.

Потому что за каждым видео могут стоять заказчики, которые сводят свои политические или экономические счета. Так же как есть другая правда - украинский воин, например, справедливо возмущается задержками зарплаты или отсутствием зимней формы.

видео дня

Думаю, все наталкивались на эмоциональные обращения лиц, одетых в форму ВСУ, которые критикуют приказы руководства, публично осуждают какие-то законы, обвиняют определенных политиков и тому подобное.

Периодически общаюсь с ВСУ-шниками и все мои знакомые как один говорят, что времени нет даже с родными поговорить или папиросу выкурить, а уж не говоря, чтобы записывать контент для тик-тока или инстаграма. Особенно это касается тех, кто действительно на нуле, а не в Закарпатье бегает по лесам возле макетов блиндажей (потому что знаю случаи, когда такие "шоу" спецом снимались).

Многие военнослужащие сейчас по уши в работе. Им действительно нет времени, чтобы поднять голову и порадоваться весеннему солнцу. Поэтому, когда вы видите очередного блогера-вояку, трижды подумайте откуда время у человека. Потому что производство контента - это время. И очень часто какая-то скрытая цель. Легко доверять символам и красиво написанным текстам. Значительно труднее - думать.

Да, сейчас это особый и очень популярный жанр коммуникации. Блогерство во время войны - удачный способ сформировать быстро большую аудиторию и зарабатывать на этом. И некоторые пытаются таким образом это сделать. Также некоторые военные имеют политические амбиции и им нужно поддерживать медийную узнаваемость. Ничего плохого в этом не вижу.

Кроме одного. Если это зов души и желание сделать страну и жизнь вокруг лучше - вопросов нет. Но если это выполнение заказа или просто тупо заработок - то оно как-то не коррелируется с функцией защиты Родины.

Ну и попутно следует напомнить, что действует статья 49 Закона "Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины" и статья 4 Закона "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины".

А там указано, что военнослужащие должны постоянно быть образцом высокой культуры, скромности и выдержки, беречь воинскую честь, защищать свое и уважать достоинство других людей, обязаны всегда помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о Вооруженных Силах Украины в целом.

Этот разговор зашел на самом деле не из-за того, что топ-политики скоро будут набирать толпы военных болтунов для медийных атак (а это делаться будет, не сомневайтесь, потому что ветеранам надо будет как-то зарабатывать после войны).

А из-за того, что в последнее время российские спецслужбы создают в соцсетях фейковые страницы, где размещают фото и видео украинских военных с измененным описанием, которое внушает отчаяние и недоверие.

Стоит понимать, что телеграм-канал якобы бригад ВСУ может не иметь к ним никакого отношения. А некая патриотическая группа, заряжающая гневными проклятиями в сторону РФ, впоследствии может аккуратно поместить российский вброс.

Сейчас фиксируются многие случаи, когда создаются фейковые страницы, которые маскируются под офицеров и солдат ВСУ, которые якобы ведут дневник войны. И вот что пишет один такой бот, который смог собрать до 20 тысяч подписчиков: "родные, мы оставляем Соледар. Потеряли 14 батальонов. А из нашей бригады 2 человека осталось...". И в таком духе отчаяния дальше.

Очень часто манипулятивный контекст отличает чрезмерная эмоциональность и подозрительная аккуратная структурированность мыслей. Профи способны вмиг уловить это и включить критическое мышление, но не обычных украинец, чья медиаграмотность желает лучшего.

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