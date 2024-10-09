Ближний Восток и интересы Украины: краткое объяснение

Если произойдет большая война на Ближнем Востоке - ждите очередную волну беженцев с места конфликта.

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Ближний Восток и война / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

На фоне успешной спецоперации Израиля против Хезболлы (террористов не жалко, гражданских жалко) Иран атаковал Израиль ракетами (одного погибшего гражданского жалко). Теперь Израиль анонсирует ответный удар. В том числе по нефтяной инфраструктуре. Внезапно (на самом деле нет) на этом фоне цены на нефть полезли вверх.

Если Израиль атакует нефтяную инфраструктуру Ирана, а в ответ например хуситы и другие иранские прокси заблокируют Ормузский пролив, через который идет 20% мировой торговли нефтью, цены взлетят. И далеко за 100 баксов. Что прямо противоположно интересам Украины, ибо даст России дополнительные деньги на войну. Но это только первый уровень проблем.

Второй уровень проблемы. Для нас крайне важно, чтобы на мировых рынках российские ресурсы были не очень нужны. Чтобы санкции и ограничения работали лучше и их был хоть какой-то стимул соблюдать. По некоторым позициям российские товары заменить сейчас просто невозможно, поэтому те же удобрения практически избежали санкционных ограничений.

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По нефти они работают так - сяк (преимущественно в вопросе ограничения маржи), потому что исчезновение российской нефти с рынка как таковой тоже несет большие риски ценового шока. А вот кризис с поставками нефти с Ближнего Востока может сделать правительства очень многих стран более компромиссными в вопросах российских энергоносителей. И тогда вообще вопрос санкций против российской энергетической отрасли будет вызывать раздражение даже во вполне дружественных к нам странах. Из-за третьего уровня проблемы.

Собственно, третий уровень проблемы. Дефицит нефти или ценовой шок ударят и по так очень уязвимым сейчас экономикам. В Китае усилятся тенденции к замедлению экономики, и стимулирующие меры правительства не сработают. В Европе будет очередная волна инфляции и экономической стагнации, что только усилит радикалов слева и справа. Четвертый уровень проблемы тоже этому будет способствовать.

Четвертый уровень проблемы. Если случится большая война на Ближнем Востоке - ждите очередную волну беженцев с места конфликта. А по цепи - Африка, Центральная и Южная Азия. Это еще миллионы жертв голода и войн, вроде той что сейчас бушует в Судане. Там количество жертв за год конфликта далеко опередило российско - украинскую войну из-за фактора настоящего голода.

Почему я так уверен, что именно так будет? С нефтью и со всем остальным? Потому что так было уже. 1973, во время нефтяного эмбарго. 1979-1980 во время Исламской революции. Во время последнего этапа Ирано-иракской войны, когда США атаковали нефтяную инфраструктуру Ирана для поддержки Хусейна (за 3 года до вторжения последнего в Кувейт, ага). В конце концов, так было 1991. Все эти кризисы провоцировали экономические проблемы с мировой экономикой и гуманитарные кризисы.

В конце концов, бенефиты - краткосрочные - от эскалации на Ближнем Востоке получают только Нетаньяху (потому что на этом держится его легитимность), Трамп (потому что это может ему помочь выиграть выборы и из-за войны, и из-за нефти) и Путин (по совокупности). Возможно, от этого выиграет и власть Ирана, потому что война с внешним врагом усиливает легитимность.

Европа, США, Китай, все местные, мир в целом от этого проигрывают. Украина тоже проигрывает. Мир настолько сложен, что и Украина, и Китай (который очень вложился в примирение КСА и Ирана), и США, и мир имеют общий интерес на Ближнем Востоке. Чтобы он не пылал. Тем более, что никакого быстрого "уничтожения режима аятолл" не предвидится. И успех в таком замысле тоже не гарантирован.

Если кто-то искренне думает, что это приведет к власти в Европе и США ястребов, которые будут решительно бить Россию и Китай на фоне кризиса на Ближнем Востоке - я вас вынужден разочаровать. В случае серьезных экономических проблем все адекватные правительства будут желать стабилизировать ситуацию ценой "болезненных компромиссов", а неадекватные вам не понравятся. Поэтому Украине следует болеть за деэскалацию. Там. Чтобы не пришлось по-настоящему неприятно деэскалировать здесь.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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