Блестящие победы Дональда Трампа

Три блестящие операции "наш магьот" для электората.

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Трамп и его победы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Давайте обобщу о блестящих победах Дональда Трампа:

1. Колумбия согласилась принимать самолеты со своими гражданами, что она и так делала. И их продолжат возить гражданскими, как при Байдене. А не военными как хотел Трамп.

2. Мексика решительно пошла на уступки и отправит 10к военных охранять границу длиной в 3 тысячи километров. Хотя львиная доля наркотрафика идет по туннелям. А учитывая масштабы гешефта, на выстраивание беспилотной логистики картелям много времени не надо. Даже если эти военные что-то смогут уменьшить.

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3. Канада сделает ровно то же самое, что и планировалось ранее. Плюс выделит дополнительные 200 млн долларов. Но в дальнейшем будет учитывать что ее сосед ебнулся и доверять ему нельзя.

Три блестящие операции "наш магьот" для электората.

Ни одна проблема не решена (потому что реальные проблемы с потоком мигрантов и наркотиков так решить невозможно), доверие с соседями подорвано.

Единственная реальная победа, которая решала реальную проблему - это Панама. Надеюсь, на российско-украинской войне тоже сосредоточен будет Рубио.

Последние дни убедился, что стратегической задачей Украины является пережить Путина (и его режим) и пересидеть Трампа (и его способность на троих с Путиным и Си поджечь мир).

Если это можно сделать в условиях относительного мира - пусть будет. Хотя это пока и не очевидно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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