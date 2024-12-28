Блэкаут в США и конфронтация с Китаем: чем опасны угрозы Трампа Канаде

Угрозы Трампа не добавляют стабильности в мире.

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Дональд Трамп повышает ставки и требует преференций от оппонентов и союзников / Фото: facebook.com/DonaldTrump

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал необычное поздравление с Рождеством, в котором намекнул на территориальные претензии в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала.

Проблема в том, что если это все лишь шутка, то она затянулась и уже переходит границы. Например, по Канаде, все началось как легкий троллинг, а сейчас это перерастает в серьезные вопросы. Это создает тревожную ситуацию, ведь такие заявления, если они отражают хотя бы частично мнение самого Трампа, фактически являются шагом назад к системе международных отношений 18-19 годов.

Это не добавляет стабильности в мире, а также вредит отношениям с союзниками. Канада, например, является членом Большой семерки и НАТО, и подобные действия могут привести даже к торговой войне между Канадой и США, что нанесет ущерб обеим странам.

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Что касается Панамского канала, многие отмечают, что контроль Китая над этим объектом является реальной угрозой интересам США. Ситуация с Гренландией тоже не добавляет позитива: в современном мире идея покупки территорий выглядит архаично, тем более, что Дания уже давно четко высказалась против этого. Такой подход может вдохновить некоторых мировых лидеров-диктаторов на подобные действия. Например, Россия уже выдвигает территориальные претензии к Украине, определяя украинские земли частью Российской империи, а Турция может активизировать свои посягательства на Сирию.

Поэтому эти "шутки" Трампа имеют тревожный подтекст и могут негативно повлиять на ситуацию в мире. Было бы неплохо, если бы обе партии США - республиканцы и демократы - высказались по этому поводу.

Ведь торговая война между Канадой и США, может быть серьезной. Например, некоторые канадские губернаторы говорят, что Канада поставляет электричество в США, и блэкауты в приграничных районах могут стать серьезным ударом по позициям Трампа.

Такие угрозы реальны, но очевидно, что будет попытка договориться, ведь это стиль Трампа - он сначала завышает требования, а потом начинает торговаться. Весь его бизнес-путь свидетельствует, что Трамп пытается вести переговоры с позиции силы, предлагая свои "большие сделки". Поэтому я не думаю, что заявления Трампа будут иметь последствия сразу после инаугурации, но если он не получит то, чего хочет, это может перейти границы и перерасти в торговую войну, которая ударит по позициям обеих стран-союзников Украины.

Хотя будем надеяться, что этого не произойдет. Сейчас уже говорят о вложении огромных денег в систему безопасности Гренландии. Возможно, эти средства было бы целесообразнее направить на усиление системы безопасности Европейского Союза и континента в целом.

Сейчас у США есть серьезный профицит в торговом балансе с Канадой. И Трамп хочет этот баланс исправить, используя достаточно грубые методы. Аналогично он заявлял Европе, мол, они должны покупать значительно больше американского газа и нефти.

С точки зрения Украины, это может быть положительным моментом, поскольку Трамп таким образом входит в прямую конкуренцию с Россией в Европе. Вспомним, что именно при Трампе были введены санкции против "Северного потока-2". Его позиция интересно не совпадает с позициями Фицо или Орбана, которые заинтересованы в получении российского газа.

Что касается Арктики, это отдельная история. Вместе с Антарктикой она считается следующим клондайком. Сейчас многие страны претендуют на разработку полезных ископаемых в этом регионе. Эти территории в течение длительного времени были нетронутыми, но теперь Россия также заявляет о своих претензиях на значительные территории (около 60%). Также туда стремится присоединиться и Китай, потому что для РФ это очень затратный процесс. Поговаривали, что в 2023 году в Украине уничтожали технику, которую Россия привезла из Арктики. Ее разрабатывали специально для таких условий, поэтому сейчас РФ не имеет ни технологий, ни ресурсов для эффективной разработки этих территорий.

Из-за этого Россия может стать младшим партнером Китая в Арктике. А поскольку она не имеет возможности финансово поддерживать гонку вооружений в этом регионе, это также может подтолкнуть Россию к завершению войны в Украине, чтобы сосредоточиться на других проектах.

Относительно заявлений Трампа: хотя быстрого эффекта не будет, в течение нескольких месяцев после инаугурации ситуация может проясниться. Он уже высказывал серьезные угрозы Канаде, Панаме, Мексике. Например, в Мексике Трамп настаивает на экстрадиции мигрантов и построении стены. Что касается Панамского канала, то, скорее всего, на Панаму будет осуществляться давление, в то время как с Канадой будут искать компромисс.

Александр Леонов, исполнительный директор Центраприкладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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