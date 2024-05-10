Блефует ли Путин, угрожая ударить ядерным оружием

Никто не знает, в каком состоянии все те стратегические и тактические ракеты, которыми Путин пугает.

https://opinions.glavred.info/blefuet-li-putin-ugrozhaya-udarit-yadernym-oruzhiem-10564178.html Ссылка скопирована

Использует ли Путин ядерное оружие / Коллаж: Главред, ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Все стороны, прямо или опосредованно участвующие в этом конфликте, не заинтересованы в его продолжении – всем надоела эта война. Всем, кроме Путина. США устали, они выделили колоссальные деньги на то, чтобы Украина переломила ход войны. В Европе тоже устали, в том числе устали бояться, что эта война перехлестнётся через территорию Украины и затронет непосредственно европейские страны, то есть примет характер континентальной. Украина устала по понятной причине, она обескровлена за эти два года. В общем, всё это затянулось, и это надо заканчивать.

Единственная сторона, которая не может и не готова закончить эту войну, заинтересована в пролонгации боевых действий, – это Россия, Кремль, Путин и его банда. Даже если бы Путин захотел как-то закончить войну, он бы не смог сделать шаг назад – то, чего от него требуют. Потому что тогда пацанва его просто не поняла бы и задала ему вопрос: "А, собственно, за что мы все эти годы пластались? Положили столько организмов в Украине – за что? Отец родной, куда ты завёл нас, Сусанин-герой?". Путина бы не поняли, и крысе свернули бы башку.

Зоны поражения ядерного оружия / Инфографика Главреда

Сейчас у Путина осталось две государственные тайны. Насчёт его здоровья всё понятно: крыса здоровая и бодрая, на 72 года она очень хорошо выглядит.

видео дня

Первая тайна – это количество глубинариев, проживающих в России. Их уже не 146 миллионов. Сколько их там? 80 или 70 миллионов? На этот вопрос никто не ответит точно, это серьёзная тайна. Ответ – за семью печатями.

Вторая тайна – состояние ядерного арсенала. Никто не знает, в каком состоянии все те стратегические и тактические ракеты, которыми Путин пугает. Никто не знает, полетят они или нет, куда они смогут долететь, где взорвутся, способны ли они поразить цель.

Своим решением о проведении учений с ядерным оружием Путин достигает пропагандистских целей. Достаточно посмотреть на опухшую с бодуна морду Гурулёва, который накануне принял на грудь, но на утро бодр, как порозовевший упырёк, и говорит: "Ну наконец мы начнём! Мы же не начинали ещё. А сейчас мы жахнем, как следует! Молодец Владимир Владимирович, наконец услышал то, чего народ от него требует. Сейчас над Украиной полетят F-16, и каждый F-16 мы будем рассматривать как потенциальный носитель ядерного оружия на борту. И вот тогда Украине захорошеет. И вот тогда мы наконец-то ударим. Всю Украину в труху".

Возвращаясь к первой тайне, Путину всё сложнее и сложнее набирать народонаселение на прожарку. Он уже поскрёб по сусекам, в глубинках, всё отребье и отморозь собрал и прожарил, а теперь уже в Подмосковье начинает набирать организмы. Скоро до Москвы доберётся? Москву ему трогать нельзя, Москва и Питер должны жить в парадигме мира, над ними не должно капать, громыхать и взрываться, ведь только в такой парадигме эта быдломасса будет поддерживать продолжение войны.

Так что сейчас решение Путина и объявление учений с использованием нестратегического ядерного оружия играет пропагандистскую роль.

Но я хочу спросить по поводу российских ядерных вооружений.

Вы же не верите в то, что всю Россию разворовывали 35 лет, и только ракеты не трогали, что всё, что выделялось для обслуживания стратегического и тактического ядерного оружия, использовалось по назначению, копейки никто не брал? Если всё разворовывалось тотально, значит, в сфере ядерного оружия – тоже. Ведь генералы строили себе дачи, а потом стали покупать особняки за рубежом, на лазурных берегах: сначала для себя, потом для детей, потом и для внуков. Нужно же где-то на всё это брать деньги. Откуда? Из бюджетных средств.

Поэтому я думаю, что и стратегические, и нестратегические ядерные ракеты содержатся в плачевном состоянии, и очень многие не взлетят. Но, если будет принято такое решение, то и не надо, чтобы много взлетело: даже несколько ракет, которые долетят до цели, могут натворить массу бед. И это серьёзно.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Александр Сотник, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред