Блеф России на Запорожской АЭС, или как Путин хочет сделать из Украины террориста вместо себя

Россияне заминировали ряд объектов на Запорожской АЭС / Фото УНИАН

Российские оккупанты открыто признали, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной электростанции и будут использовать ее для ядерного шантажа.

Но стоит начать с того, что взорвать атомный энергоблок с помощью штатных мин невозможно.

То есть с одной стороны, это блеф на повышение ставок, чтобы на Украину оказывалось повышенное давление со стороны международных организаций. Россия убеждена, что ООН, МАГАТЭ будут призывать обе стороны, но прежде всего Украину как более слабую сторону, потому что Запорожская АЭС до сих пор функционирует в системе "Энергоатома".

С другой стороны, Россия может пойти на подрыв здания энергоблока и даже при определенных обстоятельствах это может привести (и Россия этого не исключает) к аварии низкого уровня опасности. По международной шкале оценки ядерных инцидентов ІNES (International Nuclear Event Scale) есть 8 уровней угрозы, где "0" означает аварию без всяких последствий нарушения ядерной безопасности и "8" — то, что было в Чернобыле.

Кроме ядерной катастрофы вроде Чернобыля есть и более низкие уровни, где происходит утечка небольших объемов радиоактивного вещества. Как правило, это может быть утечка воды из контура охлаждения реактора с низким уровнем радиоактивности. И на это Россия может пойти. Но ядерные реакторы специально проектируются так, чтобы они были устойчивыми к применению конвенционной оружия. Грубо говоря, ядерный реактор можно уничтожить только ударом ракеты с ядерной боеголовкой, потому что корпус реактора сделан из расчета, что его так просто не возьмешь.

Кроме того, сравнивать реакторы типа ВВЭР, которые стоят на Запорожской АЭС и на других станциях некорректно, потому что реакторы РБМК в Украине были только на ЧАЭС. То есть такой ситуации в принципе возникнуть не должно.

Каждый ядерный инцидент - это результат совпадения ряда факторов, которые дают непредсказуемый эффект. Поэтому в данном случае Россия играет в очень опасную игру, потому что любые игры вокруг объекта ядерной энергетики, то есть объекта высшей степени опасности, могут иметь непредсказуемые последствия.

Читайте такжеОккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: теперь невозможно вовремя обнаружить утечку радиацииВ данном случае Россия фактически реализует сценарий ядерного шантажа, который у нее был заготовлен с самого начала так называемой специальной военной операции. Стоит напомнить, что ее обвинения в основном касались того, что Украина, мол, незаконно, в обход Договора о нераспространении ядерного оружия, разрабатывает ядерное оружие или по крайней мере "грязную бомбу". Все эти обвинения выглядели абсурдными, ведь все объекты ядерной энергетики в Украине находятся под контролем МАГАТЭ И ничего подобного эта организация никогда в Украине не фиксировала.

Другая ситуация связана с захваченной Запорожской АЭС. И здесь они обыгрывают вариант обвинения Украины в ядерном терроризме. То есть найти ядерную или "грязную бомбу" не удалось, поэтому актуален вариант "Украина — ядерный террорист". Ведь Россия говорит о том, что это Украина якобы сама обстреливает Запорожскую АЭС, что равнозначно применению ядерного оружия.

Таким образом они готовят ответ на признание России страной-спонсором терроризма в США. Как известно, Сенат США уже принял соответствующий акт и обратился в Госдепартамент за признанием России страной-спонсором терроризма, а сейчас аналогичная законодательная инициатива находится в Палате представителей. И на фоне того, что делает Россия, эта инициатива также, очевидно, получит поддержку.

Для России это очень чувствительный вопрос, потому что одно дело — это пакет западных санкций, которые они пытаются с разной степенью успеха обойти (как в случае с турбинами Siemens или снятием условной блокады транзита из ЕС в Калининградской области). И когда Россию признают страной-спонсором терроризма, это повлечет за собой целый ряд дополнительных санкционным режимам и не только со стороны Соединенных Штатов, потому что дальше это становится официальной политикой в рамках формата "Большой семерки".

Соответственно, многим странам станет некомфортно вести бизнес с Россией, поскольку так или иначе можно нарваться на американские санкции. Именно поэтому Россия немедленно формирует, используя платформы международных организаций, из Украины образ страны-ядерного террориста. Ведь если взглянуть на оценки международных организаций, когда мы говорим что это россияне заминировали ЗАЭС и они обстреливают ее под чужим флагом, то в разных международных международных оценках звучит, как правило одно - что, мол, непонятно кто на самом деле ведет обстрелы.

Артиллерийский снаряд, это, конечно, не ракета и его с полет со спутника зафиксировать невозможно. Конечно, есть радары, которые это фиксируют, но в зоне боевых действий нет радара нейтральной стороны, который бы подтвердил, что прилет был именно со стороны России. Россия на этом играет и если Украина будет предоставлять документальные подтверждения, Россия будет говорить, что они сфальсифицированы (ведь Украина здесь якобы заинтересованная сторона).

Впрочем, ничего нового в таком поведении России нет. То, что они сейчас делают — это больше нагнетания паники, страха для того, чтобы в политическом руководстве Украины заговорили о переговорах с Россией.

Насколько мне известно, есть инициатива по срочному введению на ЗАЭС группы миротворцев под эгидой ООН, которые бы очистили станцию от любого военного присутствия. Но как уговорить на это Россию? Никак, потому что это возможно лишь путем давления на нее. И когда идет речь о признании России страной-спонсором терроризма, это именно тот вариант. Именно такой вопрос должен задавать Вашингтон, ведь если Россия не убирается с Запорожской АЭС, то вопрос о признании его террористом автоматически решается. То же самое должны сказать также Великобритания и Франция как ядерные державы, потому что вместе с США это соответствовало бы их обязательствам в рамках Будапештского меморандума. Ведь Украине по сути угрожают ядерной угрозой, которую Россия гибридно создала на нашей территории.

Тем более, что все, что делает МАГАТЭ почти полгода — это выпускает мониторинги и заявления, которые никакого влияния на российскую сторону не имеют. Потому что МАГАТЭ - это специализированная организация в ООН по вопросам атомной отрасли. А если ООН, по сути, дисфункциональна, то и все организации, действующие под ее крышей, аналогичные. Это беспрецедентное явление, ведь никто никогда не захватывал атомную станцию и Совбез ООН должен был бы уже принять соответствующие решения. Но чего можно ожидать, если РФ и Китай наложат вето на любое его решение, а в МАГАТЭ многим заправляет российский персонал? То есть все стараются держать нейтралитет, но его здесь быть уже не может.

Михаил Гончар президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда