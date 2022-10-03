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Блеф Путина или реальный риск: подробно и внятно о ядерной угрозе

Александр Кочетков

политический аналитик

3 октября 2022, 21:22

Самое любопытное: никто, Кремль в том числе, не знает точно, есть ли в недоимперии работоспособное ЯО.

Ядерное оружие, ядерный удар, Владимир Путин
Нанесет ли Путин ядерный удар по Украине / ua.depositphotos.com, Reuters

Последнее время ко мне как к специалисту часто обращаются за комментарием о вероятности ядерного удара со стороны недоимперии.

Почему как к специалисту? Потому что я учился в ракетном ВУЗе, где нам преподавали основы функционирования ЯО. Потом во время работы в ракетном КБ "Южное", я часто бывал в командировках на испытательных полигонах, в том числе, ядерных, военных исследовательских институтах, командных центрах. Общался с "головастиками" — так мы называли работников министерства среднего машиностроения, которые создавали ядерную начинку для головных частей наших стратегических ракет. Кстати, она называлась "полезной нагрузкой" — оцените извращенный юмор.

В общем, я знаю, что представляет собой ракетно-ядерный щит СССР, который унаследовала недоимперия. И с тех пор он принципиально не изменился.

Излагаю тезисно:

1. На сегодня вероятность ядерной атаки как стратегическими, так и тактическими боеприпасами является минимальной. Потому что проведя могилизацию, Кремль уверен, что способен завалить нас "пушечным мясом" и победить обычным оружием. В общем, опять взять Киев за три дня и пройти парадом по Крещатику…

2. Применение стратегического ЯО вообще представляется абсурдным даже в исполнении кремлевского маньяка. Так как в итоге это одновременно будет удар по РФ, аннексированным ею территориям, Беларуси. А также по соседям Украины, входящим в НАТО. С вытекающими последствиями.

3. Вероятность применения тактического ЯО, которое отличают от стратегического только по мощности (что ниже 1 килотонны — тактическое) все-таки существует. Потому что на нас напала именно ядерная держава. Но реальных целей для тактического ЯО в Украине практически нет — нашу критическую инфраструктуру, к сожалению, агрессор способен разрушить и обычными ракетными ударами. И в этом случае "ответки" от НАТО он не получит.

4. Применение тактического ЯО не носит глобальных последствий. Поражающие факторы тактического ЯО действуют на расстоянии 10-15 км от эпицентра взрыва (у стратегического ЯО это сотни километров).

5. На боеспособность ВСУ применение тактического ЯО почти не повлияет. В нашей ситуации это, в основном, средство для запугивания мирного населения.

6. Удар любым ЯО невозможно произвести внезапно — ни технически, ни организационно. О подготовке такого удара будет известно заранее, и наши союзники, Штаты, прежде всего, будут иметь время и возможность для мер реагирования — как превентивных, так и ответных.

7. ЯО как систему сдерживания в СССР создавали грамотные специалисты. Поэтому там есть защита как от дурака, так и от маньяка.

8. Для применения любого ЯО надо привести ядерные силы недоимперии в полную (а не повышенную!) боевую готовность. Это означает, помимо прочего, что офицеры соответствующих частей будут по тревоге отправлены в командные пункты, бункеры ракет и т.д. Немедленно начнется вой в соцсетях от жен этих офицеров, что наступает конец света.

9. Ядерные боеголовки пристыкованы к ракетам только в подводных лодках, находящихся на боевом дежурстве в мировом океане. Но это стратегическое ЯО. Кроме того, полетных заданий для удара по Украине такими ракетами никто при Союзе, разумеется, не разрабатывал.

10. Основная часть ЯО находится в долговременных хранилищах — 10 национальных и 30 региональных. Хранилище — это громадных подземный объект, сравнимый по размерам с подземным автопаркингом большого супермаркета. Места расположения хранилищ известны еще со времени их сооружения при СССР и постоянно контролируются нашими союзниками как со спутников, так и другими разведывательными инструментами.

11. Для доставки ядерного заряда его надо извлечь из хранилища и в специальном контейнере доставить на ракетную позицию, или авиабазу, или непосредственно в войска на фронт. Заряд "фонит", этого слабого излучения достаточно, чтобы засечь и отследить перемещение боезаряда со спутников или с помощью самолетов-разведчиков. Соответственно, США имеют возможность уничтожить такой заряд по дороге при помощи обычного высокоточного оружия, ядерного взрыва при этом не произойдет. Либо, уже после применения (это будут решать в Белом Доме), за несколько дней уничтожить все оккупационные войска РФ в Украине.

12. В 2013 году в недоимперии проводили учения по доставке ЯО из хранилищ на стартовые позиции. Возили габаритно-массовые макеты. Штаты учения внимательно отслеживали, все маршруты доставки им известны.

13. Между Белым Домом и Кремлем действует "горячая ядерная телефонная линия" для предупреждения эксцессов с ЯО. Эта линия функционирует и сейчас. Вывоз даже одной реальной боеголовки из хранилища, о котором в надлежащем порядке не извещены ядерные страны, может расцениваться как подготовка к нападению.

14. Персонально Путин не может запустить применение ЯО. Необходимо подтверждение министра обороны, нач генштаба, командующего ракетными войсками стратегического назначения, начальника 12 главного управления МО РФ. Далее кодовые команды спускаются на уровень дивизий и так далее до конкретных младших офицеров, непосредственно обеспечивающих выполнение приказа. В нынешней ситуации вероятность того, что на низовом уровне приказ будет выполнен, минимальна.

15. Самое любопытное: никто, Кремль в том числе, не знает точно, если ли в недоимперии работоспособное ЯО. Ядерные материалы стареют. Испытания не проводятся с 1996 года. О бардаке, который творится в оборонном ведомстве недоимперии, можно судить по "второй армии мира", танкам "Армата", истребителям 5 поколения и могилизации, когда призывникам выдают оружие сорокалетней давности.

Так что на сегодня имеем очередной — ядерный — блеф Кремля. Мою оценку ситуации могла бы изменить попытка недоимперии провести "демонстрационные воздушные испытания ЯО". До этого, а также до новой эвакуации посольств из Киева, нам следует сосредоточиться на реальных угрозах, которые несет эта война.

Вот такой он, реальный мир, в котором нас угораздило жить.

Источник

ядерное оружие ядерный удар ядерная война Александр Кочетков
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