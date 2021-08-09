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Бизнес стал отдавать предпочтение "золотому матрасу"

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

9 августа 2021, 07:45

Те свободные средства, которые еще не вывели за пределы Украины, финансово состоятельные предприниматели привычно направляют на рынок недвижимости.

Деньги, сбережения
Бизнес предпочитает вкладывать в недвижимость вместо инвестиций / УНИАН

"Профессионалы" во власти зашугали в доску украинский бизнес. Поэтому не только политики и топ-чиновники, а и представители малого и среднего бизнеса стали отдавать предпочтение "золотому матрасу" и вложениям в недвижимость вместо инвестиций в украинские компании и предприятия. И всё чаще наш национальный бизнес реструктуризируется, к большому стыду, таким образом, что в оффшорах создаются структуры не столько для уклонения от налогообложения, сколько с целью защиты активов.

Ну, а те свободные средства, которые еще не вывели за пределы Украины, финансово состоятельные предприниматели привычно направляют на рынок недвижимости. Соответственно рекордно высокие цены на квартиры продолжают лететь вверх. Недвижимость за последний год выросла кое-где на треть, больше всего — в Киеве. Как утверждают эксперты, первой начала подниматься цена новостроек, что потянуло за собой и стоимость на вторичном рынке.

Еще дороже будет недвижимость, если депутаты проголосуют за законопроект № 5600, который вводит необходимость уплаты компаниями НДС при проведении операций с недвижимостью на вторичном рынке.

Наших граждан, продающих более 2 объектов недвижимости в год, будут обязывать уплачивать 18% НДФЛ с каждой последующей сделки. Сейчас в цене квартир налог на добавленную стоимость уже учтен (эти 20% застройщик закладывает, когда впервые продает новопостроенное жилье).

Наращивать силовое и налоговое давление на украинский бизнес - это у нас закономерно, т.к. власть думает только о сегодняшнем дне, а не о долгосрочном развитии экономики страны.

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Читайте такжеНадо опасаться голодных бунтов безработныхИ никто до сих пор не знает, когда же наше право и инвестиционный климат будут такими, чтобы бизнес был заинтересован развиваться именно в Украине. Сколько еще во власти будут рулить догматики, аферисты, словоблуды и апологеты?

Ведь в отличие от их популистской политики, где самое главное – это красиво говорить на телевидении, политика экономического развития требует знаний, серьезного отношения к делу и, самое главное, очень высокой ответственности. И что сейчас хорошо для наших популистов – так это отсутствие ответственности, дескать, украинский рынок всё сам решит. А если всё решает рынок, то и думать не надо, и просчитывать наперед эффект принимаемых решений не надо, и отвечать по обязательствам не надо.

Итак, отказываясь от популистской риторики, что нужно делать?

Сознавая, во-первых, что кризис далеко не завершен, выдвинуть на первый план направления реформирования украинского законодательства в части правового регулирования отношений между государством и украинским бизнесом. Основная задача государства – способствовать развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя ему максимум свобод.

Читайте такжеПочему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларовВо-вторых, усовершенствовать госрегулирование всех сфер экономики и прежде всего банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхового и негосударственного пенсионного обеспечения.

В-третьих, задачи по модернизации и инновациям в реальном секторе экономики не могут быть решены без кардинальных изменений антимонопольного законодательства, а также процедуры банкротства.

В-четвертых, усовершенствовать правовое регулирование в сфере управления корпоративной и государственной собственностью. Ну, пока достаточно. Дай Бог, это выполнить

бизнес налоги Александр Гончаров
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