Битва за Трампа заканчивается ничьей?

Есть и хорошая новость - всякий трэш заканчивается, и кажется в ближайшее время закончится и этот.

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Зеленский, Трамп, Путин, / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

Трамп уходит.

Собственно, нечего и комментировать. Как я и прогнозировал, самый большой риск встречи в Стамбуле - это выход Трампа из переговоров. Поэтому, все его комментарии и требования сесть вести переговоры именно об этом. Поскольку он уже понял, что никакая мирная сделка не возможна, поэтому победой он хочет объявить то, что он всех посадил за стол. А дальше типа сами виноваты.

Хотя он в свойственном ему стиле продолжает говорить, что все прекрасно, Вэнс вместо него сказал, что сложилась безвыходная ситуация. Фактически, готовя почву для выхода США из разговоров о мире и переговорах.

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Битва за Трампа пока заканчивается ничьей. Да, наши переговорщики могли в Стамбуле выйти и объявить, что россияне сорвали переговоры. Это поставило бы Трампа в идиотскую ситуацию, в которой скорее он бы должен был прибегнуть к санкциям, чтобы достичь 30-дневного перемирия, как обещал. Вместо этого, наши сказали, что все не так и ужасно, продолжим говорить, и получили шанс обменять 1000 пленных. Я бы никому не пожелал быть перед таким сложным выбором.

Ничья в битве за Трампа означает, что Россия не получает жестких санкций и давления, а мы перестаем быть мальчиками для битья в вопросе мира. Больше никакого "принуждения к миру" не будет. Оружие мы будем получать в счет фонда и за средства ЕС. Война продолжается, и будет продолжаться пока путин не сдохнет, или не истощится. А это уже зависит от цены на нефть, и общей ситуации.

Треш с требованием заключить мир, перерастает в треш с требованием сесть за стол и договориться самим. Но есть и хорошая новость - всякий трэш заканчивается, и кажется в ближайшее время закончится и этот.

Нам надо держаться, потому что на кону наша жизнь.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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