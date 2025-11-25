Битва за Покровск: что происходит на фронте

Серая зона она же спорная зона – это центр города.

В Покровске ситуацию можно описать как стабильно очень тяжёлой, но, относительно контролируемой. Любые действия противника, даже успешные, в городе, имеют довольно предсказуемый характер.

У противника стабильной зоной контроля остаются южные районы города, Дурняк, Лазурный, Южный, Солнечный, Шахтёрский, Леонтовичи, Роза и фактически вся гряда озёр балки Сазонова.

Стабильной зоной контроля СОУ остаётся север города, все, что по левую сторону от железнодорожной станции. Хотя противник и предпринимал попытки прорваться в районе вагонного депо, через привокзальный рынок на улицу Украинской Берегини. На данный момент эти попытки не увенчались успехом, но в районе вокзала и багажного отделения, а так же в районе общежития ДонНТК у РОВ есть зоны накопления, что позволяет попытки инфильтрации продолжать противнику нон-стопом.

Серая зона она же спорная зона – это центр города. Здесь основной зоной инфильтрации является треугольник между улицами Шевченко и Европейская. Места накопления – практически все бывшие административные и промышленные здания, в частности, бывший механичный завод, водоканал, библиотека Шевченко, школы и т.д. Накануне первые ДРГ РОВ попытались закрепиться в воспитательном комплексе №2 по улицам Центральной и Андрея Первозванного, но успехом это не завершилось.

В целом, процесс ликвидации ДРГ РОВ проходит преимущественно дистанционно с редким применением групп зачисток, но большое количество людского ресурса позволяет противнику не только своевременно компенсировать потери, но и увеличивать общее количество инфильтрованных в Покровск тел. В настоящее время в городе находится до батальона сил оккупантов.

Всего, РОВ задействовали на направлении/плацдарме до 170 тысяч человек. По некоторым локациям соотношение сил 1 к 6.

За пределами города враг отчаянно пытается обойти Покровскую промку, заводы "Электродвигатель" и "Стройдеталь" и по трассе М-30 и дороге 525 прорваться по правому берегу реки Гришинка к одноимённому населённому пункту – Гришино. На этом участке задействованы силы и средства 27-й МСД 2-й ОВА, которые засели в районе ВПП "Гришино".

Одновременно РОВ сконцентрировали усилия 15-й ОМСБр из состава 41-й ОВА на выход через Удачное-Котлино севернее, к Гришино.

Обусловлены эти попытки тем, что Покровск до сих пор не находится в каком окружении. Напомню, что эту задачу с треском провалила 51-я ОВА, которая решила рвануть на Доброполье, вместо выхода через Красный Лиман и Родинское на Гришино и в итоге истощилась с нулевым эффектом.

В настоящее время у 51-й ОВА сохраняются нависающие над Мирноградом позиции в районе Красного Лимана, между озёрами Маркова, но существенного развития этого тактического преимущества мы не наблюдаем уже очень долгое время. Назовём это "эффектом Доброполья".

Напомню, что про окружение Покровска заявлял 26 октября начальник Генштаба Минобороны россии валерий герасимов на совещании под руководством владимира путина с командующими группировками войск в Украине, а 29 октября путин и вовсе приглашал иностранных журналистов в Покровск – всё увидеть своими глазами. Прошёл уже как месяц с тех "исторических" заявлений…

Очевидно, российское командование ставит для себя основной задачей продолжение ползучей инфильтрации в Покровск малых ДРГ, а так же попытки охвата город с запада через выход к Гришино. В свою очередь, для подразделений 51-й ОВА сохраняется реальная угроза очередного окружения и не трудно догадаться, где именно. А потому, в этой локации перед командованием РОВ весьма актуальной остаётся дилемма вынужденного отхода на левый берег Казённого Торца.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

