Битва продолжается: как Харрис и Трамп провели День труда?

Харрис активно критиковала Трампа и его политику, которая, по ее мнению, вредила рабочим.

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Трамп и Харрис / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вчера в США был один из ключевых праздников - День труда. Его празднуют в первый понедельник сентября уже 130 лет. Оба кандидата позиционируют себя как защитников американского "рабочего класса". Но вчера был день Харрис, которая провела день в Мичигане и Пенсильвании (так называемых штатах "голубой стены", к которым относится еще и Висконсин).

Выбор Мичигана, Пенсильвании и Висконсина для кампанийных выступлений является стратегическим, ведь эти штаты были решающими на предыдущих выборах. Харрис подчеркивает свою готовность продолжать политику Байдена, ориентированную на поддержку рабочих и среднего класса, что включает активное участие в профсоюзных движениях и поддержку законодательства, направленного на защиту прав работников.

видео дня

Харрис активно критиковала Трампа и его политику, которая, по ее мнению, вредила рабочим. Она вспомнила его действия, направленные на блокирование повышения минимальной заработной платы и отмену льгот для работников. "Трамп блокировал повышение минимальной зарплаты и назначал антипрофсоюзных чиновников (в федеральную комиссию по труду, - ред.)". Харрис использовала отсутствие публичных мероприятий со стороны Трампа на День труда, чтобы подчеркнуть его "враждебность к рабочим" и "антипрофсоюзный экстремизм".

Харрис также выступила за сохранение американской собственности на важные предприятия. Она подчеркнула важность того, чтобы компания U.S. Steel оставалась в собственности США, что стало откликом на слова президента Джо Байдена, который ранее выразил опасения относительно возможной покупки компании японской корпорацией Nippon Steel. "U.S. Steel должна оставаться американской и под американским контролем".

Джо Байден выступил на митингах вместе с Харрис, назвав ее "историческим про-профсоюзным президентом". Он также напомнил, что его администрация обеспечила стабилизацию пенсионных планов для более миллиона работников и включила требования к рабочим в федеральные инфраструктурные проекты, что стало значительным шагом в поддержке среднего класса и профсоюзов.

Зато кампания Харрис уже получила поддержку от профсоюзов, в частности от United Steelworkers. Профсоюзы сыграли важную роль в выборах 2020 года и, вероятно, будут решающими в 2024 году. Харрис стремится повторить успех Байдена, который подчеркивал свою про-профсоюзную позицию, и заручиться поддержкой этих групп на предстоящих выборах.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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