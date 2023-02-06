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Большинству из нас придется воевать, у нас с вами нет выбора

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

6 февраля 2023, 19:20
Чем больше мобилизует путин, тем больше вынуждены мы. У нас с вами нет выбора. Мы должны воевать за свою землю и за свою жизнь, жизни наших родных.
Большинству из нас придется воевать, у нас с вами нет выбора
Большинству из нас придется воевать, считает Андрусив / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

1. Приоритетом для путина остается выход на границы Луганской и Донецкой областей. Это единственная цель СВО, при достижении которой можно говорить об успехе и начинать переговоры. Я думаю, что сегодняшняя стратегия кремля заключается в следующем: выход на пределы, организация мощной обороны, отражение нашего контрнаступления, переговоры и сохранение завоеваний.

2. Основными направлениями наступления россиян будут Лиман, Купянск, Угледар и Авдеевка. Оккупантам надо вернуться в Лиман для осуществления продвижения на Славянск. Поэтому российское контрнаступление под Кременной будет в приоритете. Купянск важный транспортный узел, на фоне возможного получения нами ракет дальностью 160 км - для оккупантов важно освободить дороги снабжения для войск. Угледар и Авдеевка - часть древней задачи путина по отодвиганию наших войск от Донецка и уменьшения угрозы прорыва на Мариуполь.

3. Контрнаступления в других местах будут исключительно имитацией. Напоминаю, что для любого наступления нужно сформировать преимущество 1 к 3. Сделать это по всему периметру от Киева до Запорожья у русских не хватит сил, пока армия не станет минимум 3-5 млн солдат, и еще и полностью оснащена техникой как в начале войны.

4. Бахмут продолжает выполнять функцию изматывания русских войск. Цена большая, но и потери оккупантов гигантские. Ситуация повторяется как с Северодонецком. Город не выполнял стратегической роли, но измотал российские войска и запасы так, что им по-факту пришлось делать дополнительную мобилизацию. Еще раз - Бахмут должен вымотать врага. Удержание города с другими целями - не имеет смысла.

5. Валы. Если под Северодонецком оккупанты применили огневой вал, то сейчас применяют мясной. Но как и в первом случае, так и сейчас, победа будет "пирровой". Большая заплаченная цена, за малые достижения. По-факту, после захвата Северодонецка у оккупантов началось падение артиллерийских запасов. После Бахмута у россиян начнутся и проблемы с мясом. И это еще пока не факт, что они его возьмут.

6. Ракеты на 160 и 300 км сегодня самое важное, что мы можем получить. Исключительно этими ракетами можно было бы уже остановить контрнаступление оккупантов. Вынос тыловых баз - остановит надолго продвижение РОВ. Запад все нам дает, но продолжает давать не вовремя. Получение этих ракет на прошлой неделе кардинально изменило бы ситуацию на фронте. Через месяц - месяц наших потерь.

7. Наша мобилизация продолжается. Путинская тоже. Это значит, что большинству из нас придется воевать. Нам для нашего контрнаступления тоже надо сформировать преимущество 1 к 3. Чем больше мобилизует путин, тем больше мы вынуждены. У нас с вами нет выбора. Мы должны воевать за свою землю и за свою жизнь, жизни наших родных. Не ждите, что вас это обойдет. Готовьтесь.

Все будет хорошо. Мы победим, только если будем едины. Танки едут, ракеты едут, самолеты будут. И думаю даже подводные лодки.

Источник

война в Украине Виктор Андрусив контрнаступление ВСУ
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