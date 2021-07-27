Больше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформу

Первые лица США не приедут на саммит Крымской платформы / Reuters

В Госдепе США сообщили, что на саммите "Крымской платформы" не будет первых лиц США – ни президента Джо Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис – вместо них прибудет неназванный член американского правительства.

На это надо смотреть без особой паники, но и без больших надежд. Дело в том, что США очень хорошо видит и понимает все то, что происходит в Украине. Для них то, что у нас сейчас есть – это самый высокий уровень коррупции, влияния олигархов, а все заигрывания с Китаем США воспринимаются как вызов их международной политике.

Именно из-за всего этого Украина так же воспринимается Штатами как абсолютное чуждое их ценностям государство. А какой смысл тогда ехать сюда высшему руководству, принимать участие в серьезном и важном мероприятии, если, во-первых, непонятно, какие цели ставят организаторы этого саммита, а во-вторых, если руководство страны, которая приглашает на событие, ведет себя неадекватно, а население демонстрирует якобы удовлетворение действиями этой власти.

Понятно, что США сегодня не играют с Украиной ту игру, которую они играют с партнерами. Печально, но мы должны признать, что за последний год де-факто Украина перестала быть внешнеполитическим партнером США. Да, США поддерживают Украину в противостоянии с Россией, будут оказывать нам военную помощь, но они не рассматривают нас как партнера. Поэтому каждый раз когда идет дискуссия о том, кому из двух партнеров США сделать приятное, Штаты всегда балансировали. В частности, в ситуации с Северным потоком-2 одна чаша весов освободилась и США полностью сыграли в игру Германии за то, что Украины как партнера для них не было.

Текущая американская внешняя политика кардинально отличается от той, что была до второй половины 80-х годов, когда США были везде – они всюду пытались влиять на ситуации и отстаивали западный цивилизационный выбор. Сейчас такого уже нет, потому что США не хотят терять ресурсы, людей и работать на страны, которые, по их мнению, не воспринимают западных ценностей. Украина за два последних года также присоединилась к таким государствам. Поэтому если нынешняя власть думает так же, как и когда-то Янукович о ЕС, мол, что "мы им нужны больше, чем они нам", потому что это не уже не действует ни с ЕС, ни с США.

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Этот отказ не является чем-то показательным - о том, что Байден не приедет, было понятно уже давно. Но раньше еще можно было надеяться на приезд вицепрезидента или же госсекретаря. Текущая ситуация свидетельствует о том, что к нам могут отправить либо министра, либо кого-то из их заместителей.

То есть присутствие США на Крымской платформе будет на уровне формального представительства. Следовательно, и вес этого мероприятия для США и для других партнеров, к сожалению, невысок.

Вообще идею саммита Зеленский, как и в свое время тезис о миллиарде деревьев, озвучил просто так, ради красного словца, хотя на самом деле, если это делать как следует, это очень хороший замысел. Потому что до сих пор никто не понимает, что собой будет представлять Крымская платформа – то, что мы слышали от президента несколько раз, сводилось к тому, что это – определенная дискуссионная площадка, где должны собраться и поговорить о Крыме. Западные партнеры на самом деле не понимают, о чем именно здесь говорить, ведь аннексию Крыма они не признают и выражают "глубокую обеспокоенность" - то же, что и постоянно заявляющая Украина.

Читайте также"Бред сивой кобылы": эксперт предрек провал Крымской платформыТак о чем дискутировать, если все и так однозначно?! И для чего ехать единомышленникам, если им просто предлагают о чем-то поговорить? Зеленский, возможно, заманивает к себе западных лидеров Крымской платформой, чтобы на следующий день, на 30-ю годовщину независимости, с ними провести торжественный парад.

Попиариться на этом для Украины, конечно, было бы полезно, но для них смысла нет. Если бы гостей на саммит приглашали, например, для формирования специального постоянно действующего органа (как это было с нормандским форматом), еще можно было бы с этим считаться. Кстати, при Порошенко существовала неформальная группа друзей Украины, благодаря которой дважды в год подавались резолюции в ООН. Так же от этого органа была бы выгода, если бы там разрабатывали расширенные санкции против России, но ведь Зеленский и сам лишний раз не назовет Россию агрессором. Поэтому когда нет никакого понимания, то и ехать к нам никто не спешит.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда