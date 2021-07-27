УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Больше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформу

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

27 июля 2021, 06:23

Присутствие США на Крымской платформе будет лишь на уровне формального представительства.

false
Первые лица США не приедут на саммит Крымской платформы / Reuters

В Госдепе США сообщили, что на саммите "Крымской платформы" не будет первых лиц США – ни президента Джо Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис – вместо них прибудет неназванный член американского правительства.

На это надо смотреть без особой паники, но и без больших надежд. Дело в том, что США очень хорошо видит и понимает все то, что происходит в Украине. Для них то, что у нас сейчас есть – это самый высокий уровень коррупции, влияния олигархов, а все заигрывания с Китаем США воспринимаются как вызов их международной политике.

Именно из-за всего этого Украина так же воспринимается Штатами как абсолютное чуждое их ценностям государство. А какой смысл тогда ехать сюда высшему руководству, принимать участие в серьезном и важном мероприятии, если, во-первых, непонятно, какие цели ставят организаторы этого саммита, а во-вторых, если руководство страны, которая приглашает на событие, ведет себя неадекватно, а население демонстрирует якобы удовлетворение действиями этой власти.

Понятно, что США сегодня не играют с Украиной ту игру, которую они играют с партнерами. Печально, но мы должны признать, что за последний год де-факто Украина перестала быть внешнеполитическим партнером США. Да, США поддерживают Украину в противостоянии с Россией, будут оказывать нам военную помощь, но они не рассматривают нас как партнера. Поэтому каждый раз когда идет дискуссия о том, кому из двух партнеров США сделать приятное, Штаты всегда балансировали. В частности, в ситуации с Северным потоком-2 одна чаша весов освободилась и США полностью сыграли в игру Германии за то, что Украины как партнера для них не было.

Текущая американская внешняя политика кардинально отличается от той, что была до второй половины 80-х годов, когда США были везде – они всюду пытались влиять на ситуации и отстаивали западный цивилизационный выбор. Сейчас такого уже нет, потому что США не хотят терять ресурсы, людей и работать на страны, которые, по их мнению, не воспринимают западных ценностей. Украина за два последних года также присоединилась к таким государствам. Поэтому если нынешняя власть думает так же, как и когда-то Янукович о ЕС, мол, что "мы им нужны больше, чем они нам", потому что это не уже не действует ни с ЕС, ни с США.

Реклама

Этот отказ не является чем-то показательным - о том, что Байден не приедет, было понятно уже давно. Но раньше еще можно было надеяться на приезд вицепрезидента или же госсекретаря. Текущая ситуация свидетельствует о том, что к нам могут отправить либо министра, либо кого-то из их заместителей.

То есть присутствие США на Крымской платформе будет на уровне формального представительства. Следовательно, и вес этого мероприятия для США и для других партнеров, к сожалению, невысок.

Вообще идею саммита Зеленский, как и в свое время тезис о миллиарде деревьев, озвучил просто так, ради красного словца, хотя на самом деле, если это делать как следует, это очень хороший замысел. Потому что до сих пор никто не понимает, что собой будет представлять Крымская платформа – то, что мы слышали от президента несколько раз, сводилось к тому, что это – определенная дискуссионная площадка, где должны собраться и поговорить о Крыме. Западные партнеры на самом деле не понимают, о чем именно здесь говорить, ведь аннексию Крыма они не признают и выражают "глубокую обеспокоенность" - то же, что и постоянно заявляющая Украина.

Читайте также"Бред сивой кобылы": эксперт предрек провал Крымской платформыТак о чем дискутировать, если все и так однозначно?! И для чего ехать единомышленникам, если им просто предлагают о чем-то поговорить? Зеленский, возможно, заманивает к себе западных лидеров Крымской платформой, чтобы на следующий день, на 30-ю годовщину независимости, с ними провести торжественный парад.

Попиариться на этом для Украины, конечно, было бы полезно, но для них смысла нет. Если бы гостей на саммит приглашали, например, для формирования специального постоянно действующего органа (как это было с нормандским форматом), еще можно было бы с этим считаться. Кстати, при Порошенко существовала неформальная группа друзей Украины, благодаря которой дважды в год подавались резолюции в ООН. Так же от этого органа была бы выгода, если бы там разрабатывали расширенные санкции против России, но ведь Зеленский и сам лишний раз не назовет Россию агрессором. Поэтому когда нет никакого понимания, то и ехать к нам никто не спешит.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

новости США Тарас Чорновил аннексия Крыма новости Украины Крымская платформа
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Станет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в УкраинеСтанет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походкуВ моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Мишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическуМишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическу В Украину возвращается адская жара и аномальная погодаВ Украину возвращается адская жара и аномальная погода День дачника: душевные поздравления и милые открыткиДень дачника: душевные поздравления и милые открытки

Последние новости

06:59

"Торговала" дипломами за $1,5 тыс.: в Киеве на взятках погорела советница ректора

06:50

Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

06:29

Третья медаль Украины на Олимпиаде-2020: пара стрелков Омельчук-Костевич завоевали бронзу

06:23

Больше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформу мнение

05:57

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура Видео

Реклама
05:47

"Горяча!": Марта Костюк топлес удивила шикарным телом на летнем фото

05:20

От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты Видео

04:55

Как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно: идеальное меню от диетолога

04:30

Лунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажать

03:59

Эксперт рассказал, какие напитки и вещества ухудшают кожу Видео

03:27

Врач развенчала миф о "смертельном салате" из огурцов и помидоров

02:50

Девушка думала, что общается в интернете с мошенником: тот оказался настоящим принцем

02:24

Препарат будущего: ученые разработали вакцину от коронавируса в таблетках

02:14

Врач объяснил, есть ли полностью безвредное для тела обезболивающее Видео

01:45

Опасный штамм Дельта: Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19

01:23

"Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду Видео

00:47

"Что за пожар": Ани Лорак не вместила аппетитные формы в крошечное бикини

00:19

Гороскоп на 27 июля для всех знаков Зодиака: обман, романтическое свидание или вещие сны Видео

26 июля, понедельник
23:57

Частые стрессы и приступы агрессии: астрологи назвали самый тревожный знак Зодиака Видео

23:16

Какие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье Видео

Реклама
23:15

Как определить скорое наступление слабоумия - ответ ученых Видео

22:58

Выяснилось, кто представит США на Крымской платформе

22:44

"Самый быстрый и очень сильный": эпидемиологи предупредили о новой опасности из-за штамма Дельта Видео

22:17

"У меня расшатана нервная система": актер Фединчик с синяками на лице ответил за скандальную драку Видео

22:00

Эксперт пояснил, кто виноват в невероятно высоких ценах на растительное масло в Украине

21:55

В Киеве парень решил хайпануть для TikTokа и разбил бутылку элитного алкоголя Видео

21:30

Зеленский провел массовые увольнения в руководстве СБУ Видео

21:15

В группе риска: ученые составили портрет потенциальной жертвы коронавируса

21:12

Помощница Леонида Кравчука рассказала о тяжелом состоянии первого президента Видео

21:01

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

20:43

Налетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

20:36

Китай выдвинул жесткие условия для нормализации отношений с США

20:29

По улицам Одессы катался леопард: в Сети появилось милое видео прогулки животного Видео

20:04

В США обнаружили новый способ, который "убивает" рак молочной железы

19:41

Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта Видео

19:39

В начальной школе изменили систему оценивания знаний: что нового

19:30

Мир в обмен на территории мнение

19:29

В Харькове из-под земли вырвался огненный столб Видео

19:23

Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1 Фото

19:15

Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого

Реклама
19:12

Приметы на 27 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:08

Пришел на службу голым: стало известно, как наказали обнаженного посетителя храма на Волыни Видео

19:02

Лопес и Аффлек порезвились на яхте Ахметова за 130 миллионов

19:01

"Нищие, голодные украинцы": Кива устроил истерику на росТВ и накинулся на США Видео

18:48

В Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру

18:34

Melovin признался, что ему угрожают расправой за каминг-аут на Atlas Weekend

18:26

Одиозного экс-нардепа Семенченко вновь кинули за решетку

18:26

Кравчук почти месяц находится в реанимации и подключен к ИВЛ - СМИ Видео

18:11

Диктор киевского метро закашлялась во время объявления и призвала пассажиров следить за здоровьем Видео

17:59

Продавщица секс-шопа лихо отпинала грабителя фаллоимитатором Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять