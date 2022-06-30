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Билет в один конец для Лукашенко

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

30 июня 2022, 08:15

Война с Украиной Лукашенко не нужна, ибо с населением в 9 миллионов и относительно небольшой армией, ему придется проводить мобилизацию.

Лукашенко
Война с Украиной Лукашенко не нужна/ Reuters

Вспомните, как еще в феврале этого года военные эксперты апеллировали к логике, в частности, к азбучным понятиям о формировании ударной группировки. Тогда говорилось, что группировка российских войск, которая была сконцентрирована на границах с Украиной, недостаточна для масштабного вторжения. Но, тем не менее, Путин решился на авантюру. А, с военной точки зрения, это действительно была авантюра, ведь даже во время Второй мировой войны Будапешт брала полумиллионная группировка Красной армии, а Берлин – более чем миллионная.

Вторжение российских войск со стороны Беларуси в Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области было чистой воды авантюрой. Тем не менее, это случилось.

По военным меркам, сегодня у белорусской армии недостаточно сил и ресурсов для военной операции на территории Украины. Необходима более серьезная и многочисленная группировка войск. Ведь если мы будем апеллировать к численному составу вооруженных сил Беларуси, то там войск первой линии, сухопутных частей, не так уж много. А в войне в Украине ключевую роль играет артиллерия, сухопутные войска… В Беларуси таких чуть более 30 тысяч человек: две десантные бригады, бригада спецназа и две мотострелковые бригады – только они являются полнокровными и готовыми вступить в битву. Но для тысячекилометровой границы Украины и Беларуси, когда 700 км из нее – это сухопутный участок, белорусской группировки войск откровенно мало.

Пока что присутствие российских войск в Беларуси уменьшилось. Да, туда вернулась часть штурмовой авиации, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что было в феврале. Да, в Беларусь Россией переброшены оперативно-тактические комплексы "Искандер", но дополнить белорусскую армию своими штыками и бронетехникой РФ пока не спешит. То есть качественного и количественного усиления белорусской армии пока не происходит.

Но – Украину настойчиво приглашают в войну. Отсюда и удары "Искандеров" с территории Беларуси – очевидно, Россия рассчитывала на "ответку" со стороны Украины. Также вспомните заявления Лукашенко – мол, попробуйте только ударить по Мозырю, мы тогда сразу ударим по Киеву. И, в принципе, Беларусь может это сделать – у нее есть дивизион "Полонезов".

"Полонез" – это белорусско-китайская разработка: китайские ракеты, белорусские тягач, машина и сборка. На вооружении у белорусской армии "Полонезы" есть, но называются разные цифры – от четырех до десяти. Дальность – 300 км, то есть теоретически такие ракеты до Киева долететь могут. Но любой военный знает, что, чем больше дальность у реактивных систем залпового огня, тем меньше боевая часть. Потому сколь-нибудь серьезной угрозы Киеву белорусские "Полонезы" не представляют. Да, они прошли боевое применение в ходе войны в Нагорном Карабахе, поскольку единственная страна, которая купила эти комплексы – Азербайджан.

Читайте такжеЛукашенко на низком старте, или Когда Беларусь открыто ввяжется в войну в УкраинеКстати, очень интересный нюанс: несколько лет назад, когда ещё не было столь теплых отношений у Лукашенко с Россией, русские интересовались технологиями этого комплекса, а он превосходит по своим характеристикам и "Ураган", и "Смерч", но белорусы не давали. Видимо, сейчас ситуация изменилась...

Во всяком случае, война с Украиной Лукашенко не нужна, ибо с населением в 9 миллионов и относительно небольшой армией, ему придется проводить мобилизацию. А это значит, что 20-30 тысяч белорусов придется выхватить из экономики и поставить под ружье.

Кроме того, у белорусской армии, в отличие от украинской, нет боевого опыта. Беларусь никогда не участвовала в войнах, а это очень существенный фактор.

Безусловно, в участии Беларуси в войне заинтересована Россия. А Лукашенко прекрасно понимает, что для него это будет билет в один конец, и ничто не помешает Кремлю провести рокировку. До сих пор Лукашенко пытался петлять – "умный теленок двух маток сосет". То есть он пытался лавировать между Россией, получая выгоды в виде дешевых российских энергоресурсов, и Европой, пытаясь развивать экспорт в европейские страны и в Украину. Все это было вполне разумно.

Читайте такжеПочему Лукашенко уже потерял возможность для нападения на УкраинуНо после 2021 года – после того, как на Беларусь наложили весьма существенные санкции – многое изменилось. Просто для понимания: белорусский калий – это 20% мирового рынка удобрений, и это существенная статья экспорта. При том, что ВВП Беларуси порядка 60-70 млрд долларов, по индексу потребительской способности это 114-ая экономика мира, где-то между Мальдивами и Мексикой. В итоге Беларусь в силу дефицита ресурсов, когда нет своих нефти и газа, зависит и от российских энергоресурсов, и от экспортных рынков. И сейчас белорусская "нефтянка", то есть хорошо модернизированный и делавший качественные нефтепродукты Мозырский нефтеперерабатывающий завод просто обречен. России эта продукция не надо, а украинский и европейский рынки закрылись.

В итоге, белорусская экономика стоит на пороге больших потрясений.

война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин
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