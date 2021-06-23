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"Безумные" доходы крымчан

23 июня 2021, 08:30

Благосостояние среднестатистического крымчанина хуже финансового положения дел среднестатистического жителя материковой Украины.

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В Крыму живут беднее, чем на материковой Украине / Фотот pixabay.com

Иногда сухие цифры имеют большее значение чем фотографии затопленных мусором и фекалиями крымских поселений.

Поэтому немного сведений о нынешних "безумных" доходах крымчан.

С учетом официальной статистики РФ за март 2021 года экспертами была сведена простая диаграмма по распределению "среднерусской заработной платы". В которую Россия включает оккупированные ими Крым и Севастополь.

И на этот график было наложено среднюю заработную плату по сведениям министерств финансов Украины и Беларуси, переведенную в рубли.

Читайте такжеКомандующий ВМС Украины обещает вернуться в СевастопольПолучается крайне характерная ситуация, по которой средняя заработная плата в Севастополе сегодня ...равна средней оплате труда в материковой Украине. А средний доход в АР Крым вообще меньше официального среднеукраинского на материке.

В самой РФ "вытягивают" средний доход до показателя, что пока превышает украинский (но уже не в разы) Москва, Петербург, Московская и Мурманские области и регионы Дальнего Востока.

Учитывая "ножницы цен" объективно благосостояние ощутимо лучше "среднероссийского" исключительно в столицах РФ и их окрестностях.

Конечно в Украине также есть региональное распределение доходов и примером в смежной с полуостровом полуфеодальной Херсонщине средняя заработная плата будет несколько ниже чем в оккупированном Крыму.

Но опять-таки не в разы, а лишь на определенный процент.

При этом не следует забывать, что в Украине доля теневого дохода наемных работников несколько больше, чем в РФ и Крыму.

А вот уровень потребительских цен и подобных расходов как раз в Крыму в среднем выше, чем в материковой Украине, кроме отдельных показателей, таких как "коммунальные расходы".

Читайте такжеЗахват Крыма Россией: Евросоюз продлил санкции против МосквыТакже и уровень налогообложения физических лиц в Крыму выше, чем фискальный пресс на человека на материковой Украине, так же как и нагрузка на граждан в области социального страхования, включая "Крыммедстрах".

Таким образом объективно уже сегодня, даже если не считать санкции, ограничения прав человека, статус "серой зоны" и другие "забавы русского мира", благосостояние середньостатистчного крымчанина хуже чем финансовое состояние дел среднестатистического жителя материковой Украины.

Я это все пишу не для злорадства и не для сбора средств многодетным родителям Алушты.

А чтобы доказать простые тезисы, какие отечественные политики и деоккупаторы "почему-то" не хотят слышать и понимать.

Во-первых, уровень благосостояния крымчан или жителей материка вообще не влияет и не будет влиять на вопрос деоккупации.

Ждать что "у нас будет хорошо и они подтянутся" бессмысленно.

Ведь, во-первых, у нас уже лучше, чем там.

И во-вторых, и это главное, мнение самих крымчан о том, что сейчас происходит вокруг них, вообще ни на что не влияют, и в частности эти мысли не будут влиять на вопросы деоккупации.

Которая очевидно не будет носить форму некоего Вудстока.

Так что все желания крымчан будут иметь значение исключительно во время реинтеграции уже деоккупированного Крыма.

Так же именно тогда нужно будет учитывать и объективно невысокий уровень благосостояния в оккупированном Крыму, который от процесса деоккупации по определению не уменьшится.

И который до деоккупации уже очевидно не вырастет.

Севастополь новости Крыма деоккупация Крыма
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