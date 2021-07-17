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Безбедная старость Меркель в Газпроме

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

17 июля 2021, 19:32

Уже понятно, чего следует ожидать после запуска Северного потока: россияне начнут снова обвинять Украину в кражах газа.

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Ангела Меркель / УНИАН

Меркель подписала очередную декларацию с Байденом. И заявила, что Северный поток - это не замена транзита газа через Украину. И если Россия что-то там будет уменьшать, то они в Германии решительно отреагируют...

Ну все же мы понимаем, как оно будет после запуска Северного потока. Перед началом отопительного сезона Россия заявит, что будет четко выполнять все обязательства по всем контарактам. Они не какие-то там... Они за законность и силу права. Но как-то случится, что после запуска "потока" давление газа в трубе, которая идет через Украину, начнет падать. Мгновенно по российскому ТВ пойдут сюжеты "Украина снова ворует газ". Украина будет говорить, что это Россия уменьшила давление. Будет возить послов ЕС на границу. Показывать трубы .т.д. Россия все будет отрицать.

Читайте такжеБайден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны по УкраинеНа ближайшей пресс-конференции Путин скажет что-то типа такого: "Ну мы же не можем заставить власти в Киеве не воровать? Вы их поставили - вы и заставляйте (смех в зале и аплодисменты)".

Далее Россия предложит временно, до "нормализации ситуации в Украине" перевести украинский транзит на другие направления. Как думаете, как долго будут сопротивляться в ЕС?

И да, наши европейские друзья будут рассказывать, что для европейской перспективы Украине не хватает реформ. И для возвращения транзита на газ нужно тоже больше реформ и "прозрачности".

А Меркель уже это будет не интересно. Она займет какое-то место в российской компании и будет зарабатывать на безбедную старость.

Газпром Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2
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