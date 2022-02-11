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Без угля, зерна и с миллиардными убытками: чем грозит экономике Украины блокада портов

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

11 февраля 2022, 21:49

Если порты заблокируют, то мы практически полностью лишимся зернового экспорта и не сможем отгружать металлы и железную руду. А если это будет продолжаться в течение трех-четырех месяцев, то для Украины это будет означать полный экономический коллапс и убытки на миллиарды долларов.

Россия собирается заблокировать судоходство вдоль Украины с 13 по 19 февраля \ Facebook Андрея Клименко

Из-за военных учений Россия с 13 по 19 февраля собирается блокировать судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей, причем в течение этого времени коридоры для прохода торговых судов не предусмотрены. Как уточнили в МИД Украины, речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

Ранее в Азовском море (за редким исключением во время блокировки Керченского пролива) никогда не было блокады морем, было то, что в международном праве называют "избыточное применение права на досмотр". Россия этим злоупотребляла - останавливала и блокировала суда, вследствие чего они несли убытки, поскольку каждые сутки фрахта стоят денег.

Фрахт

Фрахт - в торговом мореплавании обусловлена договором или законом плата за перевозку груза или за предоставление судна в пользование по договору. Оплачиваются перевозчику отправителем груза.

Что касается блокировки черноморских портов, то неделя - не такой большой срок и даже в условиях блокады, используя береговую линию в 12 морских миль, можно проводить доставку критических грузов. Потому о полной блокаде говорить не приходится.

Конечно, неделя блокады спровоцирует определенные убытки, поскольку из-за этого часть судов будут вынуждены больше платить за фрахт, какие-то компании не смогут вовремя выполнить контракты по экспорту сырья, но в масштабах экономики неделя простоя будет мизером - в худшем случае, несколько десятков миллионов долларов.

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Настоящий риск тут состоит в том, будет ли Россия использовать эту блокировку как технологию в дальнейшем. Потому что в Азовском море сначала тоже все ограничилось военными учениями и закрытием акватории Керченского пролива на несколько дней, но после того, как украинские береговые службы задержали российский корабль, это привели к почти месячной блокировке портов в Мариуполе и Бердянске, которые понесли серьезные убытки.

Если это произойдет, то для Украины это будет максимально критично. Потому что от России мы все время ожидаем агрессии в контексте того, что уже происходило. Но Россия в гибридной войне очень редко повторяется - в данном случае, вариант морской блокады как раз может оказаться новым вариантом гибридной войны.

Читайте такжеБлокировкой портов Россия нарывается на новый пакет санкцийДело в том, что Россия все время отзеркаливает действия Запада и это касается самого широкого спектра вопросов. В этот раз отзеркаливание может коснуться действий против Беларуси как партнера России. Как известно, недавно Литва перекрыла экспорт калийных солей через свои порты. Поскольку калийные соли - один из крупнейших сырьевых видов экспорта Беларуси, она обратилась к Украине насчет экспорта через порт Одессы. Поскольку Украина отказалась (а для Беларуси это тяжелый логистический удар), Россия может отыграться на Украине, перекрыв экспорт через черноморские порты.

Для нас это будет катастрофа. Украина в основном поставляет сырье - в частности, аграрное сырье (кукуруза, подсолнечное масло) на миллиарды долларов идет в Китай, Индию. Ранее, до 2014 года, значительную часть этих грузов Украина поставляла посредством железной дороги через Россию, но после перекрытия этого пути, экспортеры переориентировались на морские порты. И если порты заблокируют, то мы практически полностью лишимся зернового экспорта, не говоря уже о том, что мы также не сможем отгружать металлы и железную руду. А если это будет продолжаться в течение трех-четырех месяцев, что для Украины будет означать полный экономический коллапс и миллиарды долларов убытков.

Кроме того, в реальном аспекте мы потеряем и огромный импорт из Турции и Китая, который в основном идет через одесский порт. Это, в основном, потребительский ширпортреб и промышленная продукция - то есть мы лишимся огромного количества вещей, которые покупаем в магазинах, начиная от пакетиков, резиновых сандалей и заканчивая китайской техникой. При этом черноморские порты имеют колоссальное значение при импорте нефтепродуктов.

Сейчас Украина покупает нефтепродукты из Беларуси и если начнется некий конфликт, то импорт прекратится и нужно будет срочно закупать нефтепродукты на мировых рынках и доставлять через порты в Черном море. А если они будут заблокированы, то Украина не сможет получать уголь, который идет морским путем из США, ЮАР, Канады, от которого зависит работа теплоэлектростанций. В крайнем случае его можно будет доставить железнодорожными путями из Польши, но это приведет к резкому удорожанию и коллапсу тепловой энергетики, поскольку пропускная способность железной дороги значительно меньше, а запасов угля практически нет.

Во избежание этого Украина могла бы создать в Мариуполе своеобразную зону "порто-франко" с привлечением, например, Турции как системного инвестора и тогда порт был бы более защищен с точки зрения безопасности судоходства. Потому что тогда России пришлось бы сталкиваться непосредственно с Турцией. Однако поскольку порт Мариуполя является морскими воротами одной из украинских финансово-промышленных групп, которая контролирует перевалку железной руды, металлов и других товаров, поэтому интересы тут расходятся.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

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Черное море Азовское море экономический кризис Алексей Кущ новости Украины
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