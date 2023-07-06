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Без Си Цзиньпина Путин долго не протянет

Альфред Кох
6 июля 2023, 19:20
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Есть надежда, что предостережение Си Цзиньпина все-таки удержит Путина от применения ядерного оружия. Уж очень сильно Путин теперь зависит от него.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Без Си Цзиньпина Путин долго не протянет, считает Альфред Кох / скриншот YouTube

Прошел один год и сто тридцать один день войны. Карты ISW опять чего-то задерживаются, а ориентироваться на рассказы российских военкоров я остерегаюсь. Поэтому я пока обстановку на фронте описывать не буду. Скажу только, что в сети пишут о незначительном продвижении ВСУ на юге от Бахмута и на Бердянском направлении.

Сегодня Financial Times написала со ссылкой на китайских и американских официальных лиц, что во время своего визита в Москву Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине.

Песков уже успел опровергнуть это сообщение и сказать, что никакого предостережения не было, а было лишь совместное заявление и ему нечего добавить к тому, что официально было сообщено по результатам визита.

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По словам же анонимных источников из Кремля Путин вовсе не под давлением Китая, а самостоятельно пришел к выводу о том, что применения тактического ядерного оружия в Украине не даст российской армии каких-то заметных преимуществ, но при этом принесет огромный вред и превратит большие территории в радиоактивную пустыню.

Нам, собственно, безразлично, самостоятельно принял Путин это решение или под давлением Китая, важно, что он его принял. (Если, конечно, эти самые анонимные источники не пытаются нас дезинформировать).

К тому же, мы все хорошо знаем, что у Путина семь пятниц на неделе и сегодня он считает так, а завтра - по-другому. Сегодня он не собирается менять конституцию, а завтра он ее меняет, сегодня он ни за что не соглашается на повышение пенсионного, а завтра он его повышает, сегодня он утверждает, что у России нет и не может быть территориальных претензий к Украине, а завтра он начинает захватническую войну.

Так что информация о том, что он сегодня считает применение тактического ядерного оружия в Украине ненужным и даже вредным, вовсе не значит, что он завтра не начнет думать по-другому. Как всякий псих Путин очень нестабилен и легко меняет свою точку зрения, оставляя на своих пропагандистов и пиарщиков тяжкий труд объяснения публике очередного своего кульбита.

Впрочем, Песков, Громов и Ко с некоторых пор перестали утруждать себя поисками сколько-нибудь убедительных объяснений смены позиций. Вместо этого они предпочитают поступать строго по Оруэллу и делают вид, что та точка зрения, которая есть сегодня, была всегда. Этот прием, при всей его грубости и примитивизме, оказался вполне работоспособным и россияне никогда не позволяют себе бестактность напомнить своей власти, что еще вчера она думала и говорила совсем по другому.

Есть, правда, некоторая надежда, что предостережение Си Цзиньпина все-таки удержит Путина от применения ядерного оружия. Уж очень сильно Путин теперь зависит от благосклонности китайского лидера. Ведь потеряв Китай, Путин потеряет все. То есть не только крупнейшего своего торгового партнера и потребителя российских углеводородов, но и, пожалуй, единственный стабильный источник высоких технологий. А без китайской высокотехнологичной продукции Путин долго не протянет.

А вот и подоспели карты ISW. Однако, на них никаких изменений за истекшие сутки я не обнаружил. Есть, правда, какое-то изменение на Бердянском направлении, но смысл этого изменения мне не очень ясен. Что-то типа того, что увеличилась территория, которую россияне контролируют не так уверенно, как это было еще вчера.

Сейчас настал тот момент, который еще зимой прогнозировали многие эксперты: у России должны вот-вот закончиться все снаряды, которые были на ее складах долговременного хранения. (Судя по фотографиям, в ход пошли уже 122-мм снаряды, произведенные в 1939 году). Теперь российская армия получает только то, что производит промышленность и то, что удается получить от ее союзников.

Помимо этого, пишут, что с начала июньского наступления ВСУ целенаправленно уничтожает от 20 до 30 российских артиллерийских орудий и РСЗО в день. Параллельно идет уничтожение российских складов с боеприпасами в ближнем тылу российской армии. Вот, например, не далее как вчера было очень мощное попадание в склад с боеприпасами в Макеевке.

Все эти три фактора рано или поздно должны сказаться на главном козыре россиян - артиллерийской мощи. И когда это их преимущество исчезнет, тогда, собственно, и начнется настоящее наступление ВСУ с использованием того стратегического резерва, который Украина копила с осени.

Надо нам всем запастись терпением. И помнить, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!
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Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

война в Украине Альфред Кох
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