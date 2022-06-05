УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Бессмысленные игры Кремля: зачем Россия обстреляла Донецк и Киев

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

5 июня 2022, 18:43

Обстреляв Донецк, РФ дала сигнал Западу, что превратит в руины любою точку на оккупированной территории и скажет, что это из западного оружия.

Крымчанам пора начать нервничать в связи с тем, что говорит пропаганда РФ
Россия затеяла сложную игру, чтобы не допустить поставок MLRS в Украину / Crown copyright

Россия начала очередную истерическую атаку с целью не допустить поставок MLRS. Роспропаганда уже не маскируется, а говорит открытым текстом.

Во-первых, 4 июня российская армия обстреляла Донецк. И сразу же предупредила: "Массированный ракетный удар по центру Донецка открывает этап открытого террора Украины против мирных городов". И бормотание: "а что же будет, когда появятся MLRS".

В переводе на человеческий язык два сигнала: а) Западу – мы превратим в руины любою точку на оккупированной территории, которую захотим, и расскажем вашему обществу и всему миру, что это из вашего оружия; б) нам – усилим террор ваших городов.

И через несколько часов прилетело в Киев, чего давненько уже не было.

Во-вторых, сразу же пошла параллельная волна по другой сетке с рассуждениями о целях MLRS. Причём очень резкий уклон в сторону целей в Крыму.

На месте крымчан я бы нервничал. "Дарагие россияне" взорвут пару сотен коллаборантов и глазом не моргнут. Так что не собирайтесь группами более пяти человек.

В-третьих, Россия всё грубее заявляет, что атака на Белгород-Курск – это табу. В качестве ответной меры обозначается уничтожение правительственного квартала в Киеве. Для пущей убедительности обильно тиражируют цитаты командующего Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Провокации на российской территории не исключены, чтобы держать высокий градус напряжения...

Читайте такжеПочему запаниковала и мечется Россия

Что следует отметить.

Несмотря на реплики различных западных деятелей, что Украина может спокойно обстреливать допустимые цели где угодно, украинская сторона очень чётко дала понять: будем строго выполнять договорённости с партнёрами и не создавать ситуации, которые могут разрушить доверие. Если договорились по понедельникам не стрелять из MLRS – значит, стрелять не будем.

Разик-другой обстрелять какие-нибудь Клинцы – это резонансно. Но с точки зрения влияния на ход кампании – это ничто. А если цена этой разовой акции – потеря взаимного доверия, то оно точно того не стоит. Ибо ставит под сомнение большие программы помощи. Какой смысл атаковать негодную цель, если есть риск обрушить поставки оружия и другой помощи?

Читайте такжеВойна с Россией – почему все решится летом

Провокации – это очень рациональная вещь. У нас нет никаких резонов устраивать провокации, они навредят нам. И Запад знает, что мы это понимаем.

Потому все эти игры российской пропаганды бессмысленны.

Алексей Копытько, блогер, советник министра обороны Украины

новости Киева война в Украине новости Донецка Кремль Россия Взрыв в Киеве Алексей Копытько MLRS
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:05

Больше, чем сообщают: Арестович назвал реальные потери армии РФ

18:50

Приметы на 6 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:44

Джонсону могут объявить вотум недоверия - Sunday Times

18:43

Бессмысленные игры Кремля: зачем Россия обстреляла Донецк и Киевмнение

18:39

ВСУ в мешках отправили домой партию оккупантов с офицерскими званиями

Реклама
18:07

Оля Полякова рассказала, как Алексей Арестович укладывал ее в постель: "Мужчины, берите пример!"

18:02

Известный адвокат Маси Найем тяжело ранен в голову: он воюет против РФВидео

17:53

"Пропагандисты беснуются от убогости": Барских высказался о своем "концерте" в России

17:45

"Прилетела ответка за Донецк": дочь Невзорова радуется смертям украинцев, восхваляя Путина

17:29

Путин побоится нанести ядерный удар, он просто блефует - ДенисенкоВидео

17:01

На Донбассе уничтожен один из командиров оккупантов: что известно о генерале-рашистеВидео

16:38

Украина должна стать членом ЕС: "это наш моральный долг" - Урсула фон дер ЛяйенВидео

16:35

Война с Россией – почему все решится летоммнение

16:16

В МВД раскрыли сценарий освобождения Донбасса: ВСУ зайдут на территорию РФВидео

16:13

"Могут еще две недели делать вид, что он жив": Арестович рассказал о жизни после смерти ПутинаВидео

16:01

В "ДНР" хотят казнить пленных иностранцев: боевики назвали их именаВидео

15:41

США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

15:41

"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

15:28

Глава ВР о Венгрии: поливают Украину грязью и отбеливают Россию

15:25

Россияне опозорились ракетным ударом по Киеву: в УЗ разнесли заявление РФ об уничтожении склада танковВидео

Реклама
15:18

ЕС может отказаться от российского газа: уже разработан план - еврокомиссарВидео

14:46

"Какой смысл скрывать?": Гребенщиков выдал все, что думает о СМИ в РФ и войне в Украине

14:43

Рашистов выбивают с Херсонщины: ВСУ освобождают оккупированный югВидео

14:38

"Гоняют" самолеты в напряженном режиме: Жданов оценил опасность от авиации РФВидео

14:37

ВСУ устроили файер-шоу На Луганщине: уничтожили вражеский склад с боеприпасамиВидео

14:22

Почему запаниковала и мечется Россиямнение

14:14

Сергей Стерненко. Матери оккупантов жалуются, что их сыновей нетВидеоблоги

14:11

В МИД потребовали от спикера парламента Венгрии справку из психбольницыВидео

13:49

"Нужно 4-5 полноценных бригад": Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступлениеВидео

13:46

Вот он - нацизм: в Мариуполе нельзя выйти на улицу без справки о "фильтрации"

13:44

Контрудар ВСУ в Северодонецке: в США раскрыли деталиВидео

13:29

ВСУ уничтожили на Запорожье позицию вражеского отделения, 8 оккупантов "ушли в ад"Видео

13:22

Украинцев освободят от уплаты кредита за уничтоженное войной имущество - Гетманцев

13:21

Украину раскалит до +31°С: синоптик назвал самый жаркий деньВидео

13:03

В Мариуполе оккупанты не дают людям воду, зато щедро поливают газоны

13:00

Гороскоп на завтра, 6 июня 2022: Львам – ссора с любимыми, Скорпионам – важные перемены, Рыбам – потери

12:42

"Как правильно освещать войну": СБУ получила доступ к методичке ФСБФото

12:33

"Зачем один район "освобождает" другой": россияне обстреляли Донецк и спалились перед местнымиВидео

12:31

Рашисты отказываются умирать в Украине: массово бегут с поля бояВидео

12:21

Байден поцапался с Маском: язвительно "послал" того на Луну

Реклама
11:59

Путин угрожает новыми ударами по территории УкраиныВидео

11:47

Танки Leopard и ЗРК: Испания "созрела" к поставкам Украине тяжелого вооружения – СМИВидео

11:44

ВСУ взяли в плен 8 рашистов в Северодонецке: ожесточенные бои за город продолжаютсяВидео

11:33

Разрывает рашистов в клочья: Залужный показал мощные САУ М109А3 на передовойФотоВидео

11:19

Женский гороскоп на 6-12 июня: Овнам – расставание, Львам – подсказки судьбы, Скорпионам – денежная удачаВидео

11:00

Кадыров угрожает Украине более сильным наступлением РФ на Донбассе в ближайшие дниВидео

10:58

Ту-95 били из акватории Каспийского моря: новые подробности ракетного удара по КиевуВидео

10:23

Бить Россию ее же методами, или Почему Штаты медлят с поставкой вооружений Украинемнение

10:20

Рашисты получили по зубам под Изюмом и Лиманом: подробности контрудара ВСУФотоВидео

10:06

Украина имеет право бить по российской артиллерии даже на территории РФ – экс-посол СШАВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять