Бессмысленные игры Кремля: зачем Россия обстреляла Донецк и Киев

Россия затеяла сложную игру, чтобы не допустить поставок MLRS в Украину / Crown copyright

Россия начала очередную истерическую атаку с целью не допустить поставок MLRS. Роспропаганда уже не маскируется, а говорит открытым текстом.

Во-первых, 4 июня российская армия обстреляла Донецк. И сразу же предупредила: "Массированный ракетный удар по центру Донецка открывает этап открытого террора Украины против мирных городов". И бормотание: "а что же будет, когда появятся MLRS".

В переводе на человеческий язык два сигнала: а) Западу – мы превратим в руины любою точку на оккупированной территории, которую захотим, и расскажем вашему обществу и всему миру, что это из вашего оружия; б) нам – усилим террор ваших городов.

И через несколько часов прилетело в Киев, чего давненько уже не было.

Во-вторых, сразу же пошла параллельная волна по другой сетке с рассуждениями о целях MLRS. Причём очень резкий уклон в сторону целей в Крыму.

На месте крымчан я бы нервничал. "Дарагие россияне" взорвут пару сотен коллаборантов и глазом не моргнут. Так что не собирайтесь группами более пяти человек.

В-третьих, Россия всё грубее заявляет, что атака на Белгород-Курск – это табу. В качестве ответной меры обозначается уничтожение правительственного квартала в Киеве. Для пущей убедительности обильно тиражируют цитаты командующего Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Провокации на российской территории не исключены, чтобы держать высокий градус напряжения...

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Что следует отметить.

Несмотря на реплики различных западных деятелей, что Украина может спокойно обстреливать допустимые цели где угодно, украинская сторона очень чётко дала понять: будем строго выполнять договорённости с партнёрами и не создавать ситуации, которые могут разрушить доверие. Если договорились по понедельникам не стрелять из MLRS – значит, стрелять не будем.

Разик-другой обстрелять какие-нибудь Клинцы – это резонансно. Но с точки зрения влияния на ход кампании – это ничто. А если цена этой разовой акции – потеря взаимного доверия, то оно точно того не стоит. Ибо ставит под сомнение большие программы помощи. Какой смысл атаковать негодную цель, если есть риск обрушить поставки оружия и другой помощи?

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Провокации – это очень рациональная вещь. У нас нет никаких резонов устраивать провокации, они навредят нам. И Запад знает, что мы это понимаем.

Потому все эти игры российской пропаганды бессмысленны.

Алексей Копытько, блогер, советник министра обороны Украины