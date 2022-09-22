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Бессмысленная "российская федерация" завязла в болоте

Елена Кудренко

Блогер

22 сентября 2022, 08:23

Путин привел свою страну к ситуации, когда уже не выедешь на плечах украинцев, беларусов, казахов, как было во Второй мировой.

Владимир Путин
Владимир Путин оставит после себя в России бардак, считает Кудренко / Reuters

Потоки мяса, мяса и ещё раз мяса. На самом деле не желающего воевать. Не умеющего воевать. Испуганно ищущего сейчас информацию "как выехать из России".

Все это мясо как минимум полгода как раз в курсе проигрыша России и в Киевской области, и в Харьковской. У него было время посмотреть украинский ютуб, почитать украинские телеграм-каналы, послушать приехавших с войны или потерявших на войне близких. Это мясо, в отличие от контрактников и призывников, могло сидеть в интернете и улюлюкать в сторону Украины: "ату ее, ату!"

Этому мясу все давно понятно с украинским Донбассом. И что нет никаких неонацистов и "киевского режима". Оно, это мясо, штурмует Гугл с запросами, как избежать мобилизации, как убежать, как выехать, как попасть в плен и остаться в живых.

Сейчас, когда за плечами российской армии отступления и потери ранее завоёванных территорий - а с украинской стороны массированное укрепление и постройка линий обороны, чтобы "ніколи знову", воевать в заведомо проигрышной "спецоперации" нет ни смысла, ни желания со стороны диванных российских "аналитиков".

Путин привел свою страну к ситуации, когда уже не выедешь на плечах украинцев, беларусов, казахов, как было во Второй мировой. Когда уже не придумаешь себе такую победу - на празднование которой будут приезжать мировые лидеры. Когда ножек Буша уже не будет. Когда не будет американских заводов и немецких технологий. Когда Китай - не союзник и не партнёр, а ждущий на берегу посторонний зритель, который спокойно сделает шаг вглубь "исконно китайских территорий". Когда на границах начинают разборки "союзные государства", а ещё вчера жмущиеся перед Путиным лидеры заставляют этого путина себя ждать.

Мясо лишь станет живым щитом, который уничтожат ВСУ. Щитом, за которым не осталось боеспособной российской армии. За которым Питер без ПВО. Учитывая факт, что в бой пошлют молодых особей, то нагрузка на пенсионный фонд РФ вырастет в разы. Ибо умирать на войне будут не пенсионеры - их как раз некому будет кормить.

Несостоявшаяся, бессмысленная, бесцельная "российская федерация" завязла в болоте, которое сама же создала своей глупостью и недальновидностью.

А Путин сдохнет, оставив после себя то же самое, что оставляют российские солдаты в наших школах, садиках, больницах, жилых домах. Оставит России бесконечный срач, в котором можно будет копаться и искать остатки самоуважения или крохи былого "благополучия". Искать и не находить.

А что Путин? С мертвого же не спросишь. Ему будет глубоко плевать на все то, к чему он привел свою же страну.

"Патриот", одним словом.

Источник

мобилизация война в Украине Владимир Путин
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