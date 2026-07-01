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Беспрецедентные потери РФ: Коваленко, о рекордном количество погибших оккупантов

Александр Коваленко
1 июля 2026, 19:10
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В этом году РОВ стали применять тактику одиночек и двоек, что полностью исключает выживаемость штурмовика при получении даже лёгкого ранения.
Войска РФ
Войска РФ / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

На фоне продолжающихся боевых действий потери российской армии остаются одним из ключевых показателей эффективности боевых операций и избранной тактики. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует статистику потерь оккупационных войск в июне и объясняет, почему резкий рост доли безвозвратных потерь может свидетельствовать о последствиях изменений в тактике российских штурмовых подразделений. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

У РОВ в июне абсолютный рекорд убитыми!

Как и ожидалось у российских оккупантов в июне один из самых высоких показателей потерь живой силы с марта 2025 года – 39 290 тел.

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Но это не самое интересное.

Самое интересное это то, что они понесли в июне 2026 самые большие за всё время полномасштабного вторжения невозвратные потери в категории "200" – убитые!

Суммарно убитыми в июне у РОВ около 26 тыс человек, или 66% от общего количества потерь.

Стоит отметить, что соотношение потерь "200-е" к "300-м" (раненным) у РОВ неуклонно растёт с прошлого года, после того как российское командование перешло на тактику малых тактических групп (МТГ) – штурмы по 3-4-5-6 человек в группе. В этом году РОВ стали применять тактику одиночек и двоек, что полностью исключает выживаемость штурмовика при получении даже лёгкого ранения.

Наглядность эффективности такой тактики, что называется, в цифрах!

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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