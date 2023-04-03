Бензоколонка изменила концепцию внешней политики

Попытка любой, кроме пророссийской политики соседа, в Кремле может восприниматься как политика, ведущая к возникновению угроз.

Путин изменил концепцию внешней политики РФ / скриншот

Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики Российской Федерации. Документ достаточно объёмный и интересен несколькими концептуальными утверждениями. Часть из них касается описание желаемого места России в мире, часть специфике политической активности. Но, если отбросить излишнюю корректность, то имеем фиксацию статуса бензоколонки, которая всем угрожает из-за выстроенного забора. И, параллельно, пытается развернуться на восток.

Для начала стоит обратиться к преамбуле. Уже в пятом пункте Путин определяет статус РФ как, фактически, страны-бензоколонки с ядерным оружием. Приведу просто цитату "Место России в мире определяется наличием у нее значительных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности, ее статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), участника ведущих межгосударственных организаций и объединений, одной из двух крупнейших ядерных держав, государства – правопреемника (правопродолжателя) Союза ССР."

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И далее идёт более 70-пунктов о том, как Россия будет пытаться сохранить этот статус и добиться привилегированного места в мире. Будущее мироустройство в Кремле однозначно воспринимают как "много полярное" с наличием нескольких "влиятельных и самостоятельных центров", где РФ — один из таких.

Обозначенные механизмы достижения в массе своей "стандартны" - развитие сотрудничества, роль международных организаций. Но есть и несколько уникальных пунктов. В частности:

• "противодействие антироссийской деятельности иностранных государств и их объединений"

• "содействие сохранению за рубежом исторической правды и памяти о роли России в мировой истории";

И очень интересный про добрососедство с сопредельными странами: " формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие предотвращению возникновения и устранению очагов напряженности и конфликтов на их территориях". То есть РФ сразу оговаривается, что намерена проводить политику вмешательства в дела соседей.

Дальше этот тезис раскрывается в разделе о много полярном устройстве. С одной стороны декларируется приверженность РФ подходам на основе равенства государств, неприятие гегемонии в международных делах, невмешательства во внутренние дела и так далее.

При этом ключевой задачей (пункт 19 концепции) Кремль видит "устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций". Если отбросить избирательность и задекларированное противодействие США, то приписку о гегемонии можно было бы воспринять как позитивную". Можно, если бы не отнесение России самой себя к списку "ведущих государств" и содержанию пп. 25 и 26.

В 25 параграфе РФ декларирует возможность использования вооружённых сил для "в частности, на решение задач по отражению и предотвращению (!!! - отмечено мною) вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников". А так же для "защиты своих граждан, находящихся за рубежом". И, тут, как нельзя кстати, стоит вспомнить политику "паспортизации", которую активно проводит Россия последние годы.

В 26 параграфе Россия декларирует готовность "симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения ... недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем."

И расшифровка в пагаргафе 28, где Кремль декларирует работу "по предотвращению (!!!) возникновения угроз безопасности со стороны сопредельных территорий и государств". Это стоит помножить на содержание параграфов 43 и 45 где говорится о формировании "единого гуманитарного пространства СНГ", распространение русского языка русской культуры и даже "защиту РПЦ". В 49 параграфе напрямую РФ декларирует, что намерена предотвращать "цветные революции" и формировать систему, основанную на "ключевой роли России в сохранении и укреплении региональной безопасности".

Проще говоря, попытка любой, кроме пророссийской политики соседа, в Кремле может восприниматься как политика, ведущая к возникновению угроз. И дальше — читаем по тексту — вплоть до применения военной силы.

Кстати, в концепции много говорится о недопустимости санкционного давления (за исключением решения СБ ООН). Но это для других. Россия же считает что имеет право по "принятию мер воздействия и специальных экономических мер в отношении иностранных государств и их объединений, иностранных должностных лиц, организаций и граждан, причастных к совершению недружественных действий в отношении российских граждан и организаций, а также к нарушению основополагающих прав и свобод соотечественников, проживающих за рубежом;"

И, наконец, внешнеполитическая ориентация.

Кремль декларирует развитие партнёрства с КНР, Индией, Ираном. Активный вход в Африку и работу в Южной Америке в первую очередь с теми, "кто подвергается давлению США".

По отношению к самим Соединённым Штатам в очередной раз декларируется противостояние, но с оговорками о формировании системы баланса интересов. А вот с остальными "англосаксонскими государствами" не так страшно — Кремль ставит уровень отношений в зависимость от готовности тех "уважать законные интересы России". То же самое и в отношении Европейского Союза противостояние с ЕС с целью выйти на режим сосуществования с "уважением российских интересов".

Каков вывод?

Кратко вывод описан в заголовке - "агрессивная бензоколонка, угрожающая другим". Но, которая ищет партнёров на востоке.

Если же развёрнуто, то имеем ситуацию, при которой ключевой задачей внешней политики Кремля есть подтверждение своего статуса супердержавы. Соответственно, с возможностью агрессивно вмешиваться в дела соседних государств. Ради такого статуса Россия готова и дальше поддерживать конфронтационную линию с Западом. Но, поскольку, собственных сил на противостояние не достаточно, в Кремле надеются на усиление взаимодействие с КНР и Индией и работу в некотором роде "на периферии" их политических интересов.

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