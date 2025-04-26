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Бензин со спиртом: чего ждать украинцам от нового топлива на АЗС

Леонид Косянчук
26 апреля 2025, 08:00
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Бензины с содержанием спирта требуют высокой культуры хранения и продажи, а это будет влиять и на стоимость.
АЗС, бензин, E5
С 1 мая в бензин будут добавлять не менее 5 процентов спирта / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

С 1 мая в Украине вступает в силу норма об обязательном добавлении жидкого биотоплива (биоэтанола) к автомобильному бензину. На первый взгляд, это выглядит как шаг к гармонизации с европейскими требованиями, но на практике мы имеем дело с одной из самых противоречивых и непродуманных инициатив за последние годы.

Формально - это имплементация европейской директивы 2009 года. Фактически - классическое лоббирование интересов производителей спирта. Норма обязывает добавлять не менее 5% биоэтанола. Если оператор добавит 3% - ему грозят штрафы, а если 15% или 20% - штрафных санкций не будет. То есть потребителей моторных топлив лишают даже гипотетического права выбора.

Более того, многие автомобили, которые сегодня эксплуатируются в Украине, особенно те, что были выпущены до 2006 года, просто не приспособлены к такому составу топлива. Спирт - это растворитель, и он может вызвать разгерметизацию топливной системы: разъедать резиновые уплотнители бензопроводов и бензонасосов, повышая риск возгорания.

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Более новые автомобили еще способны выдерживать эксплуатацию на топливе класса Евро-5, в том числе с добавлением биоэтанола Е5 или Е10. Но даже в технических паспортах некоторых моделей прямо указано, что использование топлива типа Е10 снимает автомобиль с гарантии.

Стоит отметить, что эта норма уже как минимум 7-8 лет активно продвигается на законодательном уровне. Ее главная цель - пролоббировать интересы производителей спирта, обеспечив им гарантированный сбыт некачественной продукции.

Биоэтанол бывает двух основных классов качества - высшего и низшего. В Украине обычно производят биоэтанол низшего качества, что и создает дополнительные риски для потребителя.

Ведь если к топливу добавляется обезвоженный спирт в небольшом количестве, это практически не влияет на его качество, поскольку обезвоженный спирт не имеет такой гигроскопичности (способности поглощать влагу), как необезвоженный. И это важно, ведь именно влажность создает проблемы.

Недаром в законе прямо указано, что новые требования не касаются поставок горючего для Вооруженных сил. Ведь наши защитники, в отличие от полиции, в основном используют старую технику, еще с 1970-х годов, которая просто не приспособлена к топливу со спиртовыми примесями. То же касается и Госрезерва - потому что такое топливо не предназначено для длительного хранения.

Что это означает на практике? Если вы заправились таким бензином и сразу поехали в Одессу или Львов и обратно - то максимум, с чем столкнетесь, это повышенный "жор" двигателя (ориентировочно на 12-17% в зависимости от качества топлива и содержания спирта). Но если вы залили бензин в бак, оставили авто в гараже, а вернулись к нему через две недели - у вас в баке будет уже не 95-й бензин, а максимум 90-й и вода.

Бензины с содержанием спирта требуют высокой культуры хранения и продажи. В каждом резервуаре всегда присутствуют остатки - так называемая подтоварная вода. Если резервуар не очищен, и туда заливается топливо со спиртом, особенно с содержанием более 10%, происходит расслоение. Как результат - бензин теряет качество. Спирт добавляют потому, что он повышает октановое число - в среднем до 106. Но вместе с ним мы получаем и воду.

Кроме того, сегодня 95% потребления бензина в Украине - это импорт. Некоторые европейские НПЗ, в частности Orlen Lietuva и MOL, уже начали производить специальный бензин с 5% биоэтанола именно для Украины. Это, соответственно, дополнительные логистические и производственные расходы, которые не могут не сказаться на цене топлива.

Повышение цены происходит преимущественно за счет введения авансового платежа для АЗС, потому что там действительно речь идет о 1-2 гривне на литре - и это гарантированно добавляется к цене. Поэтому и в этом случае можно ожидать аналогичного повышения. Хотя, возможно, речь идет лишь о 20-40 копеек, если будут определенные основания для сдерживания цены. Но в целом подорожания вряд ли удастся избежать. Прежде всего потому, что сегодня на европейском рынке с начала месяца бензин уже подорожал на 39 долларов за тонну. Поэтому спиртосодержащий бензин только добавит к стоимости, ведь в Европе спирт дороже бензина.

Поэтому даже если появятся объективные основания для снижения цен на заправках, этого не произойдет, потому что дополнительные расходы на выполнение закона будут переложены на плечи конечного потребителя, как и все налоги.

Кто такой Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

Леонид Косянчук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы, специально для Главреда

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