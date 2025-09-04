Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвы

Почему не существует никакого нового военно-политического союза Китай-Россия

https://opinions.glavred.info/benefis-si-kak-pekin-igraet-v-svoyu-igru-bez-moskvy-10695104.html Ссылка скопирована

Коллаж: Главред, скриншот

Саммит в Китае породил целый ряд почти мифов, которые начали массово тиражироваться как западными так и нашими медиа. Давайте попробуем рассмотреть эти мифы (пока что мифы).

1. Отношение к Путину резко потеплело. Ровно год назад саммит ШОС проходил в Астане. Кому не лень, прогуглите, а что же тогда писала мировая и наша пресса. И вы удивитесь, как много было общего. Единственное отличие прошлогоднего саммита - отсутствие индийского премьера Моди. Но, потепление отношений Индия-Россия началось значительно раньше, чем Трамп ввел свои санкции. Так еще в июле 2024 года Моди посетил Москву, обнимался с Путиным и призвал прекратить войну (его визит начался менее чем через сутки после кошмарного обстрела Украины). Отношение к Путину на глобальном Юге особо не изменилось. Но мы все время творим подобные мифы.

2. Образовался военно-политический союз Китай-Россия-Иран-Индия. Разделим этот миф на две части. Во-первых, никакого союза Индии и Китая не существует и его вероятность мизерная. А что касается оси Пекин-Москва-Тегеран, то разве это новость? Но и здесь речь не идет о военно-политическом союзе (как минимум сейчас). Ни одна из сторон не хочет (не может) воевать за другую (Китай не будет воевать за Россию, а Россия в Сирии показала, как она воюет за союзников).

видео дня

Мы де-факто вошли в двухполярный мир, который пробуем измерять по лекалам Холодной войны. Но главное отличие нынешней ситуации от Холоднли войны - это полное отсутствие желания гегемонов воевать за своих союзников (как максимум - это быстрая воздушная операция по типу атаки США на Иран, да и то, всю "черновую" работу по расчистке ПВО сделал Израиль). А главный геополитический водораздел между государствами лежит не по линии ценностей, а по линии "у кого я покупаю оружие". Индия может сделать "турецкий финт" и купить С-400 у россиян. Но потом, как и турки, не расчехлить их.

3. Азербайджан и Армения не получили приглашение не из-за Индии и Пакистана не из-за роли американцев в урегулировании карабахского конфликта. Главная причина - Китай рассматривает ШОС, как свой геополитический проект и усиление Турции сразу двумя союзниками. Турция становится слишком мощной, чтобы ее усиливать. Нам особенно важно на это обращать внимание, потому что Анкара наш естественный союзник против России в Черноморском регионе.

4. Отношения Пекин-Москва вышли на новый уровень. На фоне экономических переговоров США-Россия Пекин приобнял россиян (меморандум о "Силе Сибири-2" сейчас особо ничего Китаю не стоит и даже здесь китайцы получили скидку). Но Пекин и в дальнейшем не будет продавать оружие РФ. Китаю не нужна победа России (Украины также). Китаю нужна слабая Россия с понятным центром. А что касается Украины, то Китай интересует независимая Украина с выходом к Черному морю и возможностью торговать через это украинское окно (особенно, если мы вступим в ЕС). Это между прочим, одна из главных причин, почему Орбан нас так не любит (повторюсь: одна из).но главное - отношения России и КНР пока не вышли ни на какой новый уровень. В Шанхае Путин добился того, что Си согласился оставить торговые отношения на нынешнем уровне и продолжит быть покупателем последней надежды (однако, ситуация с закупкой Китаем нефти, которая должна была идти на Индию не может продолжаться вечно. В конце концов это полная экономическая ловушка для РФ).

5. Россия впервые, устами своего главного дипломата Ушакова заявила, что готова к созданию совместных российско-американско-китайских предприятий по разработке Арктики и северного морского пути. Это, конечно же, нереально. Если что-то и будет, то будут отдельные СП Россия - США и Россия - Китай. Я неоднократно говорил, что задача Путина стать посредником между Вашингтоном и Пекином. Глобально - это невозможно, но локально, расторговывая морским путем - вполне возможно. И Россия планомерно к этому идет.

Выводов не будет кроме одного. Игнорировать Китай - это невероятно глупо. Мир (заморозка, перемирие) похоже, будет зависеть от того, как будут идти переговоры США -Китай (опять-таки, я об этом говорю очень давно). Но мы настойчиво считаем, что Китай в этой формуле не появится и вторым полюсом мира не станет.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред