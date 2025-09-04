Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвы

Вадим Денисенко
4 сентября 2025, 09:20
103
Почему не существует никакого нового военно-политического союза Китай-Россия
Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвы
Коллаж: Главред, скриншот

Саммит в Китае породил целый ряд почти мифов, которые начали массово тиражироваться как западными так и нашими медиа. Давайте попробуем рассмотреть эти мифы (пока что мифы).

1. Отношение к Путину резко потеплело. Ровно год назад саммит ШОС проходил в Астане. Кому не лень, прогуглите, а что же тогда писала мировая и наша пресса. И вы удивитесь, как много было общего. Единственное отличие прошлогоднего саммита - отсутствие индийского премьера Моди. Но, потепление отношений Индия-Россия началось значительно раньше, чем Трамп ввел свои санкции. Так еще в июле 2024 года Моди посетил Москву, обнимался с Путиным и призвал прекратить войну (его визит начался менее чем через сутки после кошмарного обстрела Украины). Отношение к Путину на глобальном Юге особо не изменилось. Но мы все время творим подобные мифы.

2. Образовался военно-политический союз Китай-Россия-Иран-Индия. Разделим этот миф на две части. Во-первых, никакого союза Индии и Китая не существует и его вероятность мизерная. А что касается оси Пекин-Москва-Тегеран, то разве это новость? Но и здесь речь не идет о военно-политическом союзе (как минимум сейчас). Ни одна из сторон не хочет (не может) воевать за другую (Китай не будет воевать за Россию, а Россия в Сирии показала, как она воюет за союзников).

видео дня

Мы де-факто вошли в двухполярный мир, который пробуем измерять по лекалам Холодной войны. Но главное отличие нынешней ситуации от Холоднли войны - это полное отсутствие желания гегемонов воевать за своих союзников (как максимум - это быстрая воздушная операция по типу атаки США на Иран, да и то, всю "черновую" работу по расчистке ПВО сделал Израиль). А главный геополитический водораздел между государствами лежит не по линии ценностей, а по линии "у кого я покупаю оружие". Индия может сделать "турецкий финт" и купить С-400 у россиян. Но потом, как и турки, не расчехлить их.

3. Азербайджан и Армения не получили приглашение не из-за Индии и Пакистана не из-за роли американцев в урегулировании карабахского конфликта. Главная причина - Китай рассматривает ШОС, как свой геополитический проект и усиление Турции сразу двумя союзниками. Турция становится слишком мощной, чтобы ее усиливать. Нам особенно важно на это обращать внимание, потому что Анкара наш естественный союзник против России в Черноморском регионе.

4. Отношения Пекин-Москва вышли на новый уровень. На фоне экономических переговоров США-Россия Пекин приобнял россиян (меморандум о "Силе Сибири-2" сейчас особо ничего Китаю не стоит и даже здесь китайцы получили скидку). Но Пекин и в дальнейшем не будет продавать оружие РФ. Китаю не нужна победа России (Украины также). Китаю нужна слабая Россия с понятным центром. А что касается Украины, то Китай интересует независимая Украина с выходом к Черному морю и возможностью торговать через это украинское окно (особенно, если мы вступим в ЕС). Это между прочим, одна из главных причин, почему Орбан нас так не любит (повторюсь: одна из).но главное - отношения России и КНР пока не вышли ни на какой новый уровень. В Шанхае Путин добился того, что Си согласился оставить торговые отношения на нынешнем уровне и продолжит быть покупателем последней надежды (однако, ситуация с закупкой Китаем нефти, которая должна была идти на Индию не может продолжаться вечно. В конце концов это полная экономическая ловушка для РФ).

5. Россия впервые, устами своего главного дипломата Ушакова заявила, что готова к созданию совместных российско-американско-китайских предприятий по разработке Арктики и северного морского пути. Это, конечно же, нереально. Если что-то и будет, то будут отдельные СП Россия - США и Россия - Китай. Я неоднократно говорил, что задача Путина стать посредником между Вашингтоном и Пекином. Глобально - это невозможно, но локально, расторговывая морским путем - вполне возможно. И Россия планомерно к этому идет.

Выводов не будет кроме одного. Игнорировать Китай - это невероятно глупо. Мир (заморозка, перемирие) похоже, будет зависеть от того, как будут идти переговоры США -Китай (опять-таки, я об этом говорю очень давно). Но мы настойчиво считаем, что Китай в этой формуле не появится и вторым полюсом мира не станет.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Вадим Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:09Война
Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

10:04Украина
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

Китайский гороскоп на сегодня 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

Китайский гороскоп на сегодня 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

Последние новости

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

После важного решения о жизни Брюса Уиллиса: появились новости

Реклама
08:18

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:07

Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

04:34

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

03:31

Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

Реклама
00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

03 сентября, среда
23:55

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

22:59

Часть мозга умерла: у солистки популярной российской группы случился инсультВидео

22:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

21:59

Новые изменения в бронировании: кто может получить бронь даже если находится в розыске

21:50

"Почувствуют всю прелесть момента": как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны

21:37

Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

21:13

Фамильное сходство: Вирастюк показал красавчика-сына, и похвастался его большим достижением

21:13

Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

20:35

"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

20:28

Четыре знака зодиака-женщины, которые доминируют в отношениях

20:22

"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

20:17

Простой дедовский метод: садовод рассказала, как сохранить морковь свежей до весныВидео

19:56

"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

19:13

Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

19:10

Как Путин выдал свои страхимнение

19:09

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

Реклама
19:06

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

18:43

Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

18:29

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет всеВидео

18:03

Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

17:55

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

17:47

Тодоренко сделала признание о неизлечимой болезни

17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять