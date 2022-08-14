Бьём по символам - разрушаем русскую душу

Взрывы в Новофедоровке в Криму / Facebook Завитневич

Крымская психолого-драматическая операция.

Украина ударила по России. Ведь в России Крым считают своим.

Но! Россия сделала вид что их не тронули. Проглотила унижение.

Это прецендент.

Если Украина продолжит обстреливать Крым (военные объекты естественно), Россия не будет реагировать так, как они всех пугали: не вздумайте напасть на Россию. Будет приуменьшать и замалчивать. Ибо не верят, что народ подниметься: "вставай страна огромная". Там же основная масса поддерживающих - диванные овощи, овощи в политическом смысле. В сексуальном, например, могут быть ого-ого. А в политическом - овощи.

А это значит:

1. С каждым ударом по Крыму и отсутствием возмущения "напали на Россию", Крым уже не Россия, и это бессознательное признание России.

2. Это значит, что в российском массовом сознании будет происходит дезинтеграция понятия "России" в украинском стиле "моя хата с краю". Так приучим россиян что есть просто российские регионы и сама власть российская притушит патриотизм.

Бьём по символам - разрушаем душу.