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"Белорусы идут!": есть ли угроза нападения с севера

Богдан Яременко

Народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

19 сентября 2021, 19:27

Если бы с момента образования Союзного государства Украина вела себя принципиально, то вопроса о "неприкрытой северной границы" до сих пор не существовало бы.

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Реальной угрозы широкого военного вторжения со стороны Беларуси нет / УНИАН

Союзное государство России и Беларуси образовано в 1999 году. И с тех пор до прошлого года дипломатия Украины пыталась игнорировать этот факт жизни. И Ющенко, и Порошенко, и, что тут греха таить - Зеленский в первый год президентского срока делали вид, что их контактов с Лукашенко достаточно, чтобы нивелировать любые потенциальные и реальные угрозы для Украины со стороны Союзного государства и независимой от РФ Беларуси.

Временами это имело вполне извращенную форму, как то попытки Турчинова через контакты с Лукашенко легитимизировать пост-майданную власть в Украине.

Неполноценность, близорукость, меркантильность (чтобы не писать - продажность) украинской политики и до сих пор отчетливо звучит в медиа тезисами о поставках белорусского битума или электрической энергии как безальтернативный для Украины путь.

Реальность всегда больно бьет по носу за попытки ее игнорировать или не понимать. Если бы с момента образования Союзного государства Украина в отношениях с Беларусью вела себя принципиально, то вопрос о "неприкрытого северного рубежа" до сих пор не существовало бы. А сейчас это еще и превращается в предмет истерии. Уже начали считать количество пограничников на заставах.

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Зато лично я убежден, что реальной угрозы широкого военного вторжения со стороны Беларуси нет. Хотя в перспективе такой сценарий нужно обязательно учитывать, но сегодня в Беларуси нет ресурсов для военной кампании против Украины. А вот есть ли чем воевать против Украины - это вопрос? Конечно, моя логика полностью исключает как невероятный сценарий, что именно Украина станет инициатором военного инцидента с Беларусью. У нас нет для этого ни причин, ни ресурсов.

Так, белорусские власти представляют угрозу безопасности и стабильности Украины. Я бы здесь отметил возможность дальнейшей дестабилизации в Беларуси, и возможность осуществления провокаций на границе или вдоль границы. К этому стоит готовиться и серьезно. Но мы имеем и ресурсы, и время на подготовку и вполне способны разобраться с такими или подобными враждебными проявлениями.

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Другая угроза может стать серьезной в ближайшей перспективе - это размещение в Беларуси более новых и мощных российских комплексов ПВО и ПРО. Дальность обнаружения целей российского С-400-до 600 км, а поражения - до 400 км. Эти и другие тактико-технические характеристики вожделенных Лукашенко комплексов позволяют легко спрогнозировать, что в случае эскалации конфликта с РФ российские С-400 с территории Беларуси будут использованы для подавления украинской авиации или установления определенной no-fly зоны.

Ответ на этот вопрос надо искать не только в военном, но и в дипломатическом или военно-дипломатическом измерениях. По крайней мере мы не одиноки в том понимании, что ответ на те же вопросы будут искать и поляки, и литовцы.

Но нет оснований для паники "белорусы идут!", как и оснований думать, что эту или иные угрозы со стороны Лукашенко можно просто игнорировать, "бо битум". Не стоит давать реальности еще один повод дать нам по носу.

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