Белгород теперь может спать спокойно

Хотите услышать от Путина в скором времени нечто вроде "У нас под Козинкой только санитарные потери!".

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Белгород / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопихотная Мариупольская бригада, росСМИ

Белгород может спать спокойно… в подвалах.

События последних дней отчётливо говорят о том, что операции РДК и ЛСР в 2023-м были разогревом и пробой пера, о чём, в принципе, я и говорил тогда в интервью. Сейчас же, процессы, происходящие в приграничной зоне (ПЗ), указывают на то, что данные формирования из состава неравнодушных и здравомыслящих граждан россии, создают в ПЗ серую зону (СЗ).

Напомню, что год назад, нас с вами умиляли сопли, разных там российских, так называемых, военкоров, которые сетовали, что украинцы высаживают на левый берег Херсонской области ДРГ и с этим ничего и никто не может поделать. Эти высадки со временем привели к тому, что по левому берегу Херсонщины возникла СЗ. А через какое-то время, СЗ окрасилась в цвет плацдармов, одним из наиболее известных из которых, является плацдарм в Крынках.

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Собственно, а, что мы наблюдаем сегодня в приграничье с Россией? Вы совершенно правы – создание СЗ. Для чего? Для того чтобы она преобразовалась со временем в плацдарм. И, замечу, что одни только Крынки, маленькое село, но создают такое давление на левом берегу, что вся группа войск "Днепр" стагнирует, а путин не единожды убеждает плебс, что в крынках у РОВ только санитарные потери и вообще, крынки давно под контролем армии россии!

Хотите услышать от Путина в скором времени нечто вроде "У нас под Козинкой только санитарные потери!", "Наши войска полностью зачистили Грайворон!"? Услышите.

Меня больше всего пока интересует другой вопрос, а насколько глубоко эта СЗ может простираться по территории россии?

От Журавлёвки до Белгорода – 30 км, а сам Белгород, пока не по силам российским добровольцам, воюющим на стороне света. Не хватает ресурса. Но, всему своё время. Прежде чем взяться за сам Белгород, следует создать условия. А создание условий, СЗ и плацдармов – это время. А потому, пока Белгород может спать спокойно. Но в подвалах. Или в Рязани. И это лучший вариант – все белгородцы в Рязань! Все в Рязань!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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