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Белая гвардия имени Путина

Игорь Эйдман
9 апреля 2024, 06:10
Почитайте обращение генерала Деникина "К населению Малороссии". Путин примерно тоже самое говорил, когда начал свой кровавый поход на Киев.
путин, выборы в россии
Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот, SOTA

В советском детстве многим из нас нравились белогвардейцы. Еще бы, они пытались остановить коммунистов, которых, по крайней мере в моем кругу, ненавидели и презирали. И даже эстетически, молодцевато подтянутые "ваши благородия" из советских фильмов, помимо воли, а может быть по тайному рассчету авторов, были привлекательнее, ненавидящего их плебса.

Все мы были наивны, но некоторые не изжили детскую болезнь белогвардейщины до сих пор.

Напомню общеизвестное. Главный лозунг белого движения был "За Великую, Единую и Неделимую Россию!". Именно за нее, то есть за возрождение Российской империи, за то, чтобы вернуть в имперское стойло Украину, страны Балтии, Закавказья, центральной Азии и т.д. воевали белые.

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Почитайте обращение генерала Деникина "К населению Малороссии". Путин примерно тоже самое говорил, когда начал свой кровавый поход на Киев.

"К древнему Киеву, "матери городов русских", приближаются полки в неудержимом стремлении вернуть русскому народу утраченное им единство… То единство, без которого не создалась бы мощная русская речь, в равной доле сотканная вековыми усилиями Киева, Москвы и Петрограда.

Желая обессилить русское государство прежде, чем объявить ему войну, немцы задолго до 1914 года стремились разрушить выкованное в тяжелой борьбе единство русского племени.

С этой целью ими поддерживалось и раздувалось на юге России движение, поставившее себе целью отделение от России ея девяти губерний, под именем "Украинской Державы". Стремление отторгнуть от России малорусскую ветвь русского народа не оставлено и поныне. Былые ставленники немцев – Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело создания самостоятельной "Украинской Державы" и борьбы против возрождения Единой России…".

Белые провалились, однако на смену белому империализма пришел красный. Красные, как часто бывает с победителями, переняли программу побежденных и возродили российскую империю под брендом СССР (это, кстати, вызвало восторг многих белоэмигрантов: от сменовеховцев до младороссов).

В Гражданской войне были и антиимперские силы, прежде всего, украинское движение за независимость, оболганное, как белой, так и красной пропагандой. В России к антимперским силам принадлежали левые демократические антибольшевитские партии, прежде всего эсеры. Они активно сотрудничали с национальными движениями в борьбе, как с белыми, так и с красными империалистами. Например, эсеровские антиденикинские повстанцы в Причерноморье (Комитет Освобождения Черноморской губернии) сотрудничали против белых с меньшевистскими властями независимой Грузии. Эсеры на Урале, башкирские демократы Валидова и казахская Алаш-орда пытались объединиться против Колчака и Дутова, после колчаковского переворота, свергшего демократическую Директорию в Омске.

Любители белогвардейщины, которые якобы поддерживают независимую Украину в ее противостоянии российской агрессии, вы уж как-то определитесь: или штаны или крестик.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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