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Беларусь для "Вагнера" – только временный пункт дислокации

Сергей Гармаш
22 июля 2023, 19:08
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В Беларуси "Вагнер" будет выполнять договоренности с Лукашенко, а не путиным.
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин / Коллаж: Главред, скриншоты

Дискурс-анализ обращения Пригожина и Уткина к сотрудникам своего ЧВК в Беларуси показал, что Украине можно не опасаться наступления вагнеровцев с этого направления.

Скорее, они являются инструментом угрозы и провокаций Лукашенко относительно натовских соседей РБ, чем орудием путина против Киева. Пригожин считает Беларусь субъектной относительно РФ, а в его словах звучала явная обида на российские власти.

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То есть, в Беларуси "Вагнер" будет выполнять договоренности с Лукашенко, а не путиным. Даже если формально конфликт между Кремлем и ЧВК исчерпан, то глубокая обида за недооцененность роли "Вагнера" однозначно осталась.

Что касается военного руководства россии, то с ним руководители ЧВК остаются в глубоком конфликте и снимают с себя ответственность за "позор" который, по словам Пригожина, происходит на фронте.

Беларусь для ЧВК – только временный пункт дислокации. Это обоюдное решение Лукашенко и вагнеровцев. "Платой за проживание" будет обучение белорусской армии до уровня "второй в мире" (что отодвигает сейчас "вторую с мире" российскую армию минимум на "третье место") . А также защита режима Лукашенко. От кого- не сказано, но, учитывая обиды, вероятно, от путина в том числе.

"Белорусское направление" для ЧВК является не основным, поскольку лидеры организации будут базироваться в Африке, а в РБ остается лишь их куратор – некий Сергей. Для нас это важно.

Очевидно, что у личного состава ЧВК в Беларуси есть вопросы насчет своего пребывания там. Поэтому Пригожин вынужден пояснять временный характер их дислокации, как промежуточный этап в Африку - "Дальше готовимся. Повышаем свой уровень и в новый путь, в Африку". Также, в поисках плюсов "белорусской ссылки" ему пришлось апеллировать к животным инстинктам боевиков, оскорбительно говоря о белорусских девушках, которые,якобы, "шушукаются С ВОЖДЕЛЕНИЕМ, что вагнера приехали".

И в словах Пригожина и в выступлении Уткина читается однозначное намерение и желание вернуться в россию. Чтоб "проявить себя по полной программе". Нужно только "дождаться того момента". Но не в качестве лишь одной из военных сил СВО. Заявка прозвучала не на функцию, а на МИССИЮ – "начало самой большой работы в мире".

Для россиян, тем более военных, миссия всегда заключается либо в расширении влияния россии ( и это - тревожный сигнал для Африки), либо в захвате власти в ней самой, с целью избавления от "неправильного правления" и возвращения стране "былого величия".

Любопытно, что обращение Пригожина и Уткина ("Вагнер") к личному составу ЧВК происходило почти ночью, из-за чего на видео невозможно определить количество личного состава. Возможно, это сделано намеренно, поскольку реальное число "командированных в Беларусь" гораздо меньше заявленных 10 тысяч "вагнеровцев".

Кто такой Сергей Гармаш

Сергей Анатольевич Гармаш (род. 27 февраля 1971, Енакиево, Донецкая область) — украинский журналист и политик. Представлял Донецкую область в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию войны на Донбассе. Работал корреспондентом Радио "Свобода" в Донецкой области (1996—2004), корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003). С 2002 года — главный редактор интернет-издания "ОстроВ".

Источник

Евгений Пригожин
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