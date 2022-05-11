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Беларусь для Украины - не преграда: почему Лукашенко поплатится креслом в случае нападения

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

11 мая 2022, 06:27

Лукашенко говорит о военной угрозе со стороны Украины последние полтора года, с начала политического кризиса в Беларуси. Это - игра на внутреннем поле.

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Сейчас белорусские войска малочисленні, поэтому не представляют угрозы для ВСУ / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

Начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сообщил, что Беларусь развернула часть своей армии на границе с Украиной ‒ якобы в ответ на созданную ВСУ группировку общим числом до 20 тысяч человек.

После того, как Россия начала отводить войска, белорусская власть начала демонстрировать присутствие собственных войск. И количество группировок еще месяц назад действительно была значительно больше и потенциально опасней.

По состоянию на сегодня - это очередная попытка поговорить на языке силы, не более того. Лукашенко говорит о военной угрозе, о военном присутствии Украины последних полтора года, с начала политического кризиса в Беларуси.

Это - игра на внутреннем поле, чтобы показать, что Лукашенко контролирует ситуацию внутри страны. Ибо то, что россияне используют белорусскую территорию для атак по Украине, больно ударило не только по противникам режима Лукашенко, но и по его группе поддержки.

Переброска войск Беларусью продолжается постоянно. С точки зрения угрозы вторжения или чего-то похожего на это, такой вариант маловероятен. Простая арифметика: численность Вооруженных сил Беларуси 65 тысяч человек, из них военного персонала от 40 до 45 тысяч. А если мы говорим о той части войск, которая может использоваться для сухопутных операций, то их общая численность не более 10-12 тысяч. Это не является большой угрозой для Украины.

Значительную часть белорусской армии составляют кадровые части. Это означает, что значительную часть их составляет определенная часть офицеров, контрактников и срочников, и эта часть функционирует в режиме учебного центра и вместе с тем - сервисного обслуживания техники. И для того, чтобы эта часть могла выполнять любые боевые задачи - будь то оборона, или нападение на другую страну - она должна быть пополнена резервистами.

Чтобы создать реальную угрозу Украине, Беларуси нужно иметь полную группировку, которую теоретически можно было бы использовать как группу вторжения, а также определенные силы на территории страны, чтобы удерживать состав, ведь до последнего солдата никто никогда на фронт не бросает.

Поэтому для создания реальной угрозы на учениях и во время переброски войск должна идти речь не о нескольких сотнях, а о нескольких тысячах человек. Не говоря уже о расконсервации значительной части техники, которая находится на хранении.

В целом идея нападения на Украину или любое другое соседнее государство крайне непопулярна среди белорусов. Воевать против Украины - еще более непопулярная идея. И если Лукашенко имеет негативные последствия после того, как россияне запускали ракеты с белорусской территории, то в случае, если он будет отдавать прямой приказ, последствия будут более серьезными. Ведь у Лукашенко на первом месте стоит власть и ее усиление - это и есть его ключевым мотиватором. Он не хочет ею ни с кем делиться - ни с народом, ни с внешними игроками.

Читайте такжеЖизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с РоссиейИ проведение референдума в Беларуси во время начала войны в Украине - это еще один способ закрепления его власти, потому что он до сих пор верит, что Россия быстро разберется с Украиной. И именно это, а не вопрос отношения к Украине стало причиной того, почему Лукашенко начал "петлять" перед Путиным, чтобы не принимать участия в войне. Поэтому все возможные последствия Лукашенко прекрасно понимает.

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, специально для Главреда

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война в Украине Александр Лукашенко Игар Тышкевич
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