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"Бедный Киев": Карпюк объяснил, почему были сбиты лишь 4 из 28 баллистических ракет

Серж Марко
3 июля 2026, 07:00
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Бывший оператор дронов 59-й штурмовой бригады назвал причину низкой эффективности ПВО против "Искандеров".
Военнослужащий проанализировал обстрел столицы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, сайт Кремля

После очередного массированного удара по Киеву в соцсетях традиционно разворачивается дискуссия об эффективности украинской противовоздушной обороны. В центре критики - дроны-перехватчики и их роль в отражении атак. Бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Александр Карпюк решил системно объяснить, почему именно баллистические ракеты остаются самой большой проблемой для ПВО, а "Петриоты" - несмотря на дефицит - не имеют реальной альтернативы. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Поскольку после каждой массированной атаки на Киев появляются члены клуба критиков дронов-перехватчиков, и меня это уже достает, я попробую дать один ответ для всех.

У каждой системы ПВО, как у Украины, так и у России, есть свои сильные и слабые стороны.

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У России сильная противоракетная ПВО, они сами десятилетиями производят комплексы ПРО. Но эта система оказалась малоэффективной против дронов. Поэтому наши дроны сбили много различного российского ПВО.

У Украины другая ситуация. Мы зависим от "Пэтриотов", которые находятся в дефиците, и являются единственным относительно эффективным оружием против баллистических ракет. Почему "относительно"? Потому что россияне уже давно адаптировали свои ракеты против "Патриотов", и процент сбиваемых ракет существенно снизился.

Если посмотреть статистику, то мы увидим следующие цифры:

Сбито/запущено:▪️ 0/4 ПКР 3М22 "Циркон";▪️ 4/24 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;▪️ 32/34 крылатых ракет Х-101;▪️ 8/8 крылатых ракет "Калибр";▪️ 4/4 КАБ Х-59/69;▪️ 476/496 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

То есть можно сказать, что наша система эффективно работает против крылатых ракет и дронов, но терпит неудачу, когда речь заходит о баллистике или "Цирконах" (которые, будучи гиперзвуковыми, атакуют на конечной траектории как баллистические ракеты). Крылатые ракеты эффективно сбивают и авиация, и другие ЗРК. Балистические ракеты и гиперзвуковые ракеты - только "Петриоты". И мы видим результат этого дефицита: из 28 таких ракет было сбито только 4. 24 ракеты - по столице. Бедный Киев.

Так как же противодействовать этому?

Делать то, что и сейчас делается. Выбивать объекты ВПК, участвующие в цепочке создания таких ракет. И мы это делаем, кстати, с помощью дронов и крылатых ракет, причём с большей эффективностью, чем это делает РФ.

Да, понимаю, этого недостаточно, но каждая успешная атака на завод ВПК РФ - это комбинированная операция с использованием различных сил и средств, которая позволяет дронам и "Скальпам", "Нептунам" или "Фламинго" долететь до цели, преодолев российскую ПВО. Ужасно, конечно, что для планирования таких атак не задействуют экспертов из Facebook - это, конечно, повысило бы эффективность поражения, но что поделаешь, есть такой недостаток в существующей системе.

Можем ли мы повлиять на модернизацию существующих систем "Пэтриот" и увеличение их выпусков? Думаю, да, но в очень ограниченной степени. Способны ли мы быстро построить противоракетный щит, который сможет противостоять таким нашествиям? Давайте будем реалистами. Это задача на годы.

Поэтому болеем за силы СОУ, чтобы они как можно быстрее обрушили цепочки производства российских ракет. В наших условиях это, пожалуй, самый эффективный метод противодействия комбинированным пророссийским ударам.

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О личности: Серж Марко

Александр Карпюк (Серж Марко) - известный украинский военный, блогер, волонтер и бывший аэроразведчик батальона беспилотных систем 59-й отдельной мотопехотной бригады. В мае 2026 года он официально уволился из Вооружённых сил.

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